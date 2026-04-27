Toutes les Données d’entrainement du Terradôme – Pragmata

Où trouver les Données d’entrainement du Terradôme ?

Données n°1

En suivant la campagne principale, vous finirez par arriver dans une zone accueillant notamment des hologrammes d’animaux à observer, dans le Bloc n°1 du secteur nommé « Entrée du Terradôme » (accessible aussi par l’intermédiaire de la Trappe de secours/l’Arrêt « Ascenseur central »). Une petite pièce se trouve en face. Allez dedans pour récupérer des Données d’entrainement, non loin d’un coffre contenant un Module. Celles-ci vous permettront de débloquer l’accès aux Simulations n°5 : « Stop a go », n°6 : « Un médecin ! », et n°7 : « Perforation », au Refuge.

Données n°2

Explorez minutieusement le Bloc n°4 « Centre de recherche sur les sols » du secteur pour obtenir de nouvelles Données d’entrainement. Celles-ci sont localisées dans une pièce sombre, avant d’accéder pour la première fois à l’arme offensive « Laser à photons » et la Trappe de secours/l’Arrêt « Labo de géoscience », et vous permettront de prendre part aux Simulations n°8 : « Le long des boites », n°9 : « Mise à exécution », et n°10 : « Piège à souris », au Refuge.

N’hésitez pas à consulter nos autres soluces et/ou astuces sur Pragmata en passant notamment par notre Guide complet.