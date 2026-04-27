Toutes les Données d’entrainement du Terradôme – Pragmata
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Rédigé par PikaDocMaster78/PikaDoc42
Pragmata est un jeu d’action et d’aventure chapeauté par Capcom dans lequel vous pouvez récupérer des Données d’entrainements qui sont intéressantes à posséder afin de débloquer de nouvelles Simulations d’entrainement au Refuge, vous donnant ainsi l’opportunité d’acquérir des récompenses supplémentaires diverses et variées par la suite. Dans cet article, vous retrouverez la totalité de celles à dénicher en explorant le Terradôme, le troisième secteur accessible dans le cadre de votre périple au sein de la station lunaire du Berceau.
Où trouver les Données d’entrainement du Terradôme ?
Données n°1
En suivant la campagne principale, vous finirez par arriver dans une zone accueillant notamment des hologrammes d’animaux à observer, dans le Bloc n°1 du secteur nommé « Entrée du Terradôme » (accessible aussi par l’intermédiaire de la Trappe de secours/l’Arrêt « Ascenseur central »). Une petite pièce se trouve en face. Allez dedans pour récupérer des Données d’entrainement, non loin d’un coffre contenant un Module. Celles-ci vous permettront de débloquer l’accès aux Simulations n°5 : « Stop a go », n°6 : « Un médecin ! », et n°7 : « Perforation », au Refuge.
Données n°2
Explorez minutieusement le Bloc n°4 « Centre de recherche sur les sols » du secteur pour obtenir de nouvelles Données d’entrainement. Celles-ci sont localisées dans une pièce sombre, avant d’accéder pour la première fois à l’arme offensive « Laser à photons » et la Trappe de secours/l’Arrêt « Labo de géoscience », et vous permettront de prendre part aux Simulations n°8 : « Le long des boites », n°9 : « Mise à exécution », et n°10 : « Piège à souris », au Refuge.
N’hésitez pas à consulter nos autres soluces et/ou astuces sur Pragmata en passant notamment par notre Guide complet.
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Date de sortie : 17/04/2026