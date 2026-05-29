Edge of Memories aura bientôt droit à une démo, alors que l’avenir de son studio reste flou

Une démo qui tombe à un bien mauvais moment

Edge of Memories n’a pas encore de date fixe même si Nacon nous assure que le jeu sera disponible cette année. Histoire de nous faire un peu patienter, une démo de cet action-RPG sera proposée dès le 15 juin prochain sur Steam. On y découvrira le premier chapitre du jeu, dans lequel la protagoniste fera la rencontre de Ysoris, qui est l’un des personnages d’Edge of Eternity, le précédent jeu du studio. Une bonne occasion d’apprendre les bases du gameplay tout en découvrant ce monde.

On ne pourra cependant pas s’empêcher de remarquer que cette démo arrive avec un timing pour le moins particulier. Le lendemain, le 16 juin, il s’agira de la date butoir de l’offre de revente de Midgar Studio, du moins si l’on en croit l’appel qui a été déposé il y a peu chez un cabinet d’avocats. On ignore si Nacon a déjà trouvé preneur ici ou si l’éditeur compte s’accorder un peu plus de temps, mais espérons pour le studio que les choses se passent mieux que chez Spiders.

Edge of Memories est prévu sur PC, PS5 et Xbox Series.