Tous les Modules du Refuge – Pragmata

Où trouver les Modules du Refuge ?

Charge rapide + Instinct d’auto-défense

Les Modules « Charge rapide » et « Instinct d’auto-défense » peuvent être obtenus auprès de Cabin, par le biais de la Carte n°1 « Novice » disponible dans son Club de jetons. Grâce au premier, vos armes pouvant être chargées se chargeront 30% plus rapidement que d’habitude. Le second, lui, réduira de 20% les dégâts que vous subirez tant qu’il restera moins de 50% de PV à votre barre de santé. Attention cependant, vous devrez impérativement sécuriser la Zone rouge du Quartier commercial au préalable (Bloc n°2 du secteur 2 « Centre de production », accessible depuis la Trappe de secours/l’Arrêt « Quartier commercial – Entrée ») pour pouvoir les acquérir.

Réparation rapide + Performances optimales + Prolongation + Hyperfocus

Ces quatre Modules sont à débloquer par l’intermédiaire de la Carte n°2 « Associé » disponible au Club des jetons de Cabin. Attention cependant, vous devrez sécuriser la Zone rouge de l’Entrée du Terradôme au préalable (Bloc n°1 du secteur 3 « Terradôme », accessible depuis la Trappe de secours/l’Arrêt « Ascenseur central »), pour espérer posséder celui nommé « Performances optimales ». Voici également la liste des effets passifs prodigués par ces programmes s’ils sont équipés :

Réparation rapide (Défensif) : Augmente la vitesse d’utilisation des cartouches de réparation et leur efficacité de 10% ;

(Défensif) : Augmente la vitesse d’utilisation des cartouches de réparation et leur efficacité de 10% ; Performances optimales (Offensif) : Augmente la puissance d’attaque de 10% quand vos PV sont au maximum ;

(Offensif) : Augmente la puissance d’attaque de 10% quand vos PV sont au maximum ; Prolongation (Hacking) : Augmente la durée des effets des nœuds de hacking de 20% ;

(Hacking) : Augmente la durée des effets des nœuds de hacking de 20% ; Hyperfocus (Soutien) : Les attaques directes des ennemis ne réinitialisent plus la matrice de hacking.

Réparation renforcée + Tir fatidique

Les Modules « Réparation renforcée » et « Tir fatidique » peuvent être acquis par le biais de la Carte n°3 « Spécialiste » au Club des jetons de Cabin. Pour information, le premier vous permettra de réduire les dégâts que vous subirez de 20% pendant 20 secondes, après utilisation d’une cartouche de réparation. Quant au second, il appliquera le buff suivant : le dernier tir d’une arme autre que la principale inflige 50% de dégâts supplémentaires.

Accélération de mouvements + Faiblesse ciblée

Pour finir, deux derniers Modules sont à récupérer par l’intermédiaire de la Carte n°4 « Cadre » disponible auprès de Cabin et son Club de jetons mais, attention, vous devrez obligatoirement sécuriser la Zone rouge du Laboratoire de lunafibre en amont (Bloc n°4 du Secteur 6 « Dock central », accessible depuis la Trappe de secours/l’Arrêt « Centre de connexion »), pour mettre la main sur le second. Vous retrouverez ci-dessous la liste des bonus passifs octroyés si ces programmes sont équipés :

Accélération de mouvements (Défensif) : Allonge la fenêtre pour réussir une Esquive parfaite de 20% ;

(Défensif) : Allonge la fenêtre pour réussir une Esquive parfaite de 20% ; Faiblesse ciblée (Offensif) : Augmente les dégâts des armes sur les points faibles de 15%.

N’hésitez pas à consulter nos autres soluces et/ou astuces sur Pragmata en passant notamment par notre Guide complet.