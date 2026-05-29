EA Sports FC 26 propose l’équipe Prime Heroes

Prime Heroes !

Après l’équipe TOTS Ultime, EA Sports FC 26 nous propose l’équipe Prime Heroes, un évènement qui célèbre les plus grands noms du football, les favoris des fans qui reviennent dans le jeu pour notre plus grand plaisir. A noter que chaque carte aura une statistique notée à 99, que ce soit une rapidité fulgurante, une vision laser ou encore une force indéniable.

Vous allez pouvoir packer des joueuses et joueurs comme Eden Hazard (96), Yaya Touré (96), Jaap Stam (96), Zé Roberto (95), Daniele De Rossi (95), Blaise Matuidi (95), Douglas Maicon (94), Celia Sasic (94), Laura Georges (93), Louisa Necib (92), Gilberto Silva (91), Oliver Bierhoff (91) ou encore Mohammad Nour (90).

EA Sports FC 26 est sorti le 26 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.