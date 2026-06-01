Le MMO Ragnarok Online aura bientôt droit à un spin-off RPG sur PC et consoles

La licence s’exporte enfin sur consoles

On découvre aujourd’hui un nouveau jeu estampillé Ragnarok, qui n’a cependant pas encore de nom. Connu simplement sous l’appellation Ragnarok Console Project, ce nouveau jeu est plutôt clair dans ses intentions : aller chercher le public console. C’est pourquoi il sortira sur PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2 en plus du PC.

Peu de choses ont été dévoilées sur ce nouvel épisode, si ce n’est que l’on explorera un monde sur le point de basculer, avec un récit qui promet de ne pas être manichéen. On ne sait même pas s’il s’agit là d’un titre uniquement jouable en solo ou non, même si l’on suppose que c’est le cas. Un premier teaser a été diffusé dans lequel on peut brièvement voir quelques images in-game, mais c’est sur la page Steam du jeu que l’on en voit un peu plus.

On devrait cependant en apprendre un peu plus d’ici peu de temps étant donné que la période de sortie visée est celle du début d’année 2027.