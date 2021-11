Pragmata

Pragmata est une toute nouvelle licence développée par Capcom. Mélange d'action et d'aventure, le titre nous plonge dans un futur proche où se tient un monde dystopique partagé entre la Lune et notre chère Planète bleue. Le jeu souhaite tirer pleinement profit des capacités de la PS5 et de la Xbox Series X|S pour offrir des décors de science-fiction crédibles et impactant.