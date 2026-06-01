Kohei Ikeda, réalisateur de Tekken 8, annonce son départ de chez Bandai Namco

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C’est décidément la fin d’une ère chez Bandai Namco. Après le départ de l’irremplaçable Katsuhiro Harada (qui produit désormais un jeu chez SNK), la saga perd l’un de ses autres piliers avec le départ de Koehi Ikeda, réalisateur des deux derniers épisodes principaux.

Kohei Ikeda, crédits photo : Bandai Namco

Un autre départ important chez Bandai Namco

Après avoir travaillé 20 ans pour l’éditeur, Kohei Ikeda s’en va. Connu comme étant le réalisateur de Tekken 7 ainsi que de Tekken 8, il était naturellement l’un des grands noms de l’équipe en charge de la licence. Il avait également œuvré sur Tekken Tag Tournament 2 en tant que game designer, et avait aussi travaillé sur Tekken 3D: Prime Edition sur Nintendo 3DS, mais c’est avec SoulCalibur IV qu’il a vraiment lancé sa carrière.

Dans un message indiquant son départ, il ne précise pas vers quoi il se dirige désormais et se contente de remercier l’entreprise ainsi que les fans de la licence :

« Alors que mon rôle de réalisateur touche à sa fin, les valeurs qui m’ont toujours été chères, ainsi qu’au Projet Tekken – la proximité avec les fans et la communauté, et la construction du jeu en collaboration avec tous – demeurent inchangées. J’ai confié ces valeurs, et ce flambeau, à l’équipe formidable qui continuera de façonner l’avenir de Tekken. Tourné vers l’avenir de Tekken et de la communauté des jeux de combat, je continuerai également à relever de nouveaux défis en tant que développeur de jeux. »

Allez savoir s’il rejoindra son ex-collègue Harada chez SNK ou non, mais c’est tout en cas un départ significatif pour Tekken 8, qui tente de se relancer avec une troisième saison et des DLC surprenants.

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Jaquette de Tekken 8
Tekken 8
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Date de sortie : 26/01/2024

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