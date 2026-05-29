Fable est une nouvelle fois repoussé et ne sortira pas cette année, rendez-vous en février 2027

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Avec GTA 6 à l’horizon qui complique les sorties de fin d’année, on ne voyait pas vraiment où pouvait se positionner Fable. Son report était donc déjà presque acquis, même si une petite part de nous souhaitait tout de même y croire. Manque de chance, Matt Booty a confirmé que le jeu de Playground Games ne verra finalement pas le jour cette année.

Une fin d’année trop bouchée pour Xbox

Le grand patron des studios Xbox a pris la parole dans un podcast pour préparer le terrain concernant le prochain Xbox Games Showcase du 7 juin. C’est bien entendu là-bas que l’on reverra Fable, qui dévoilera de nouvelles images. Mais Booty veut aussi annoncer dès maintenant que le jeu n’est désormais plus prévu pour cette année. À la place, Fable est attendu pour le mois de février 2027 :

« Nous avons parlé de Forza Horizon 6 et de l’excellent travail de l’équipe de Playground. Fable avance également très bien. Le jeu est en excellente forme. L’équipe est très motivée. Nous sommes ravis de l’avancement du jeu. Nous voulons lui offrir une visibilité optimale, c’est pourquoi nous avons retardé sa sortie de cet automne à février. Encore une fois, nous voulons vraiment qu’il ait son moment àlui pour briller. »

Sur ses réseaux, Xbox précise aussi que le calendrier de fin d’année du constructeur est de toute façon déjà trop rempli :

« Cette année est remplie de jeux incroyables pour les joueurs XBOX à savourer, de Halo: Campaign Evolved, Gears of War: E-Day et Call of Duty Modern Warfare 4 à Control Resonant, Star Wars: Galactic Racer et Grand Theft Auto VI. Afin de planifier nos lancements de jeux à travers les fêtes, de manière à ce que cela fonctionne au mieux pour les joueurs, nous repoussons Fable à février 2027 pour qu’il puisse avoir le moment dédié qu’il mérite. Nous sommes impatients de donner aux joueurs un nouvel aperçu majeur de Fable, ainsi que de notre lineup plus large, lors du XBOX Games Showcase le 7 juin. »

On lit facilement entre les lignes ici. Pas question de laisser Fable se frotter au rouleau-compresseur que sera GTA 6 en fin d’année, même si le jeu est prêt. Un choix compréhensible bien que regrettable pour les personnes qui préfèrent passer du temps à Albion plutôt que dans le prochain jeu de Rockstar. Au moins, le jeu donnera de ses nouvelles dans quelques jours pour mieux nous faire patienter.

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