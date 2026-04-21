Tous les Modules du Centre de production – Pragmata

Où trouver les Modules du Centre de production ?

Ouverture prolongée

Explorez minutieusement le Quartier commercial, le Bloc n°2 du secteur (accessible aussi depuis la Trappe de secours/l’Arrêt « Quartier commercial – Entrée »), pour acquérir ce Module. Pour être plus précis, celui-ci se trouve dans un coffre placé à proximité d’un panneau de contrôle à pirater, afin de désactiver les lasers présents dans une sorte de magasin de vêtements accueillant également des mannequins et une mallette contenant une Clé de zone rouge. Intitulé « Ouverture prolongée », ce programme prolonge la durée d’ouverture des armures des robots hackés par Diana de 15%.

Combat rapproché

Continuez de fouiller rigoureusement le bloc du Quartier commercial pour obtenir ce Module qui vous attend tout au bout d’un cul-de-sac. Nommé « Combat rapproché », il augmentera votre puissance d’attaque de 10% à chaque fois que vous lancerez une offensive en étant à moins de 10 mètres d’un ennemi.

Amplificateur de portée

Après avoir déverrouillé l’accès à la Trappe de secours/l’Arrêt « Pont d’accès », poursuivez votre route à travers le Bloc n°3 « Ruelle annexe », en suivant la campagne principale. Au bout d’un moment, vous devrez passer par une phase de plateformes pour avancer. Gardez un œil attentif sur votre droite et vous n’aurez plus qu’à sauter pour atteindre le coffre où se trouve ce Module. Intitulé « Amplificateur de portée », celui-ci augmente la portée de hacking de Diana de 30%.

Ciblage longue distance

Toujours dans le bloc de la Ruelle annexe, vous finirez par arriver dans une zone accueillant une sorte de tour avec des ennemis et, surtout, une balise à pirater à son sommet, dans le cadre de la campagne principale. N’oubliez pas de descendre tout en bas de celle-ci pour localiser le coffre contenant ce Module. Nommé « Ciblage longue distance », ce programme accroitra votre puissance d’attaque de 10% lorsque vous lancerez une offensive sur un robot situé à au moins 20 mètres de vous.

Riche en fibres

Dans le Quartier des affaires, le Bloc n°4 du secteur accessible depuis la Trappe de secours/l’Arrêt « Zone de bureaux », se trouve une Zone rouge. Débloquez-en l’entrée à l’aide d’une Clé de zone rouge et éliminez les diverses menaces que vous y rencontrerez (attention, cette série d’affrontements est bien plus difficile que celle du Quartier commercial !) Lorsqu’il n’y aura plus le moindre danger, localisez les deux coffres présents sur place et installés l’un à côté de l’autre. Le Module que vous recherchez est dans celui de gauche. Intitulé « Riche en fibres », il vous permet de gagner 10% de lunafibre en plus à chaque fois que vous en récupèrerez sur votre route (coffre à ouvrir, ennemi vaincu, etc.)

N’hésitez pas à consulter nos autres soluces et/ou astuces sur Pragmata en passant notamment par notre Guide complet.