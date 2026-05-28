Call of Duty: Modern Warfare 4 est disponible en précommande, où le trouver au meilleur prix ?

Où précommander Call of Duty: Modern Warfare 4 ?

Les éditions Standard du jeu vous donneront certes droit au jeu complet à sa sortie, mais le précommander vous offrira plusieurs avantages comme un accès anticipé à la bêta prévue prochainement, ainsi qu’une apparence d’opérateur chasseur assassin en guise de bonus de précommande, avec un déblocage immédiat dans Black Ops 7 et Warzone. Une édition Coffre d’armes numérique (vendue 109,99€) sera également de la partie, avec un upgrade possible pour les détenteurs de l’offre Standard.

Les précommandes de Call of Duty: Modern Warfare 4 viennent d’être lancées et on peut déjà retrouver le jeu sur plusieurs boutiques en ligne, comme Amazon ou Micromania. Voici où précommander l’édition Standard de Call of Duty: Modern Warfare 4, seule édition disponible en physique à partir de 59,90€ chez E.Leclerc, qui sera le moins cher ici pour l’instant, bien que Micromania vous offrira un steelbook. À noter que le prix de vente conseillé est de 79,99€.

PlayStation 5

Vous trouverez ci-dessous les liens pour précommander le jeu sur PlayStation 5 chez les principaux revendeurs :

Xbox Series X/S

Le jeu est également disponible sur Xbox Series X/S en édition Standard :

Notez que les précommandes pour la Nintendo Switch 2 ne sont pas encore disponibles mais que le titre sortira bel et bien sur la plateforme de Nintendo le 23 octobre prochain.