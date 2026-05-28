Call of Duty: Modern Warfare 4 est disponible en précommande, où le trouver au meilleur prix ?

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À peine annoncé un peu en anticipé du Xbox Games Showcase, les précommandes pour Call of Duty: Modern Warfare 4 ont déjà été ouvertes. L’occasion de découvrir les prix attractifs chez certains revendeurs ainsi que les potentiels bonus qui seront réservés. Le nouveau jeu de la licence d’Activision est prévu pour le 23 octobre prochain sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S et pour la première fois sur Nintendo Switch 2.

Call of Duty: Modern Warfare 4
Call of Duty: Modern Warfare 4

Où précommander Call of Duty: Modern Warfare 4 ?

Les éditions Standard du jeu vous donneront certes droit au jeu complet à sa sortie, mais le précommander vous offrira plusieurs avantages comme un accès anticipé à la bêta prévue prochainement, ainsi qu’une apparence d’opérateur chasseur assassin en guise de bonus de précommande, avec un déblocage immédiat dans Black Ops 7 et Warzone. Une édition Coffre d’armes numérique (vendue 109,99€) sera également de la partie, avec un upgrade possible pour les détenteurs de l’offre Standard.

Les précommandes de Call of Duty: Modern Warfare 4 viennent d’être lancées et on peut déjà retrouver le jeu sur plusieurs boutiques en ligne, comme Amazon ou Micromania. Voici où précommander l’édition Standard de Call of Duty: Modern Warfare 4, seule édition disponible en physique à partir de 59,90€ chez E.Leclerc, qui sera le moins cher ici pour l’instant, bien que Micromania vous offrira un steelbook. À noter que le prix de vente conseillé est de 79,99€.

PlayStation 5

Vous trouverez ci-dessous les liens pour précommander le jeu sur PlayStation 5 chez les principaux revendeurs :

Xbox Series X/S

Le jeu est également disponible sur Xbox Series X/S en édition Standard :

Notez que les précommandes pour la Nintendo Switch 2 ne sont pas encore disponibles mais que le titre sortira bel et bien sur la plateforme de Nintendo le 23 octobre prochain.

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