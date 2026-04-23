Tous les Mini Cabin du Centre de production – Pragmata

Où trouver les Mini Cabin du Centre de production ?

Mini Cabin n°1

En suivant la campagne principale, vous finirez par arriver dans une pièce avec des mannequins comme on peut en voir dans les magasins de vêtements, en arpentant le Bloc n°2 « Quartier commercial » du secteur (accessible aussi par l’intermédiaire de la Trappe de secours/l’Arrêt « Quartier commercial – Entrée »). Juste après, prenez le temps d’explorer minutieusement la zone qui vous entoure, jusqu’à pouvoir sortir brièvement du bâtiment dans lequel vous êtes par le biais d’une plateforme. Puis, cherchez le Mini Cabin placé en hauteur, à proximité de panneaux publicitaires (n’hésitez pas à vous aider des images ci-dessous au besoin).

Mini Cabin n°2

Là encore, en suivant la campagne principale, vous arriverez forcément dans une pièce servant à la fois de bureau et de « salle à manger » avec une horloge qui sonne à un moment donné, en explorant le Bloc n° 3 « Ruelle annexe » du secteur (accessible également par l’intermédiaire de la Trappe de secours/l’Arrêt « Pont d’accès »). Lorsque vous y serez, continuez d’avancer doucement en direction de la prochaine balise à pirater mais, avant de sauter pour atteindre la zone située en contrebas, arrêtez-vous et tendez l’oreille car vous devriez entendre le son émis par un Mini Cabin. Retournez-vous alors pour remarquer qu’il est placé juste derrière vous, sur la carcasse avant d’un camion créé à partir de lunafibre.

Mini Cabin n°3

Le dernier Mini Cabin de ce secteur est le plus facile à localiser. En effet, il est caché juste à côté d’une porte, dans la même pièce où se situe la Trappe de secours/l’Arrêt « Gestion du recyclage » dont l’accès est à débloquer (Bloc n°5 « Complexe de recyclage »).

N’hésitez pas à consulter nos autres soluces et/ou astuces sur Pragmata en passant notamment par notre Guide complet.