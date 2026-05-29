Crimson Desert nous laisse enfin mieux personnaliser les touches à la manette dans sa dernière mise à jour

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Même si certains chantent les louanges de Crimson Desert, tout le monde est à peu près d’accord sur le fait que l’ergonomie du titre n’est pas l’un de ses points forts. Certaines manœuvres à effectuer à la manette étaient tout sauf intuitives, et Pearl Abyss a vite reconnu la chose en sortant quelques modifications à ce sujet. Il restait encore pas mal de travail à effectuer sur ce point, et le studio continue aujourd’hui cet effort avec la sortie du patch 1.09 du jeu.

Crimson Desert

Le mapping des touches est enfin disponible à la manette

Avec ce patch 1.09, vous n’aurez donc plus besoin d’avoir sept doigts sur une main pour prendre un objet. Oui, on exagère volontairement le trait, mais il est vrai que Crimson Desert avait des soucis de ce côté et ne nous laissait pas reconfigurer les touches à notre guise pour plus de confort. Cela change donc aujourd’hui, tandis que ce patch améliore aussi le système de familiers qui s’étend maintenant à 30 espèces supplémentaires.

Voici le patch note complet de la version 1.09 de Crimson Desert :

Nouveautés

  • Ajout d’une fonction de personnalisation des commandes pour manette.
  • Ajout d’environ 30 espèces de petits animaux pouvant être adoptés comme familiers.
  • Ajout de nouvelles compétences pour Oongka et Damiane.
  • Les commandes de chaque compétence sont identiques à celle de la compétence Entaille fulgurante de Kliff (Attaque puissante pendant un Reflet de lumière).
  • Ajout d’animations spécifiques pour porter et poser certains familiers.

Contenus

  • Correction de l’erreur où il était difficile de vérifier les couleurs selon l’éclairage environnant lors de la teinture et de la personnalisation.
  • Correction de l’erreur où il était possible de faire don de poissons légendaires.
  • Correction de l’erreur où certains défis associés à certaines connaissances n’étaient pas correctement terminés malgré leur obtention.
  • Correction de l’erreur où il était impossible d’entrer dans le menu « Gestion de l’étang » dans certaines situations.
  • Correction de l’erreur où les commandes ne répondaient pas si le personnage mourait après être entré dans le menu « Gestion de l’étang » tout en subissant des dégâts.
  • Correction de l’erreur où les ours n’arrivaient pas manger un poisson tombé au sol.
  • Modification de certains éléments visuels 2D afin de correspondre à la direction artistique du jeu dans le cadre des améliorations en cours.

Contrôles

  • Il est désormais possible d’enregistrer et d’utiliser des graines via les raccourcis.
  • Il est désormais impossible d’entrer en mode photo pendant l’action « Examiner ».
  • Il est désormais impossible d’utiliser la « Faux magique » lorsque l’inventaire est plein.
  • Correction de l’erreur où l’outil « Faux » ne pouvait pas être utilisé dans les zones sûres.
  • Correction de l’erreur où il était impossible de miner en étant suspendu après avoir équipé la « Foreuse à poing de mine ».

Combat / Action

  • [Kliff] Correction de l’erreur où l’endurance n’était pas consommée lors de l’utilisation de la compétence Coup de pied d’esquive à mains nues.
  • [Kliff] Correction de l’erreur où la compétence Entaille fulgurante s’activait même avec une quantité d’Esprit insuffisante.
  • [Oongka] Ajustement de l’augmentation de la jauge d’étourdissement de la compétence Courroux de la bête.

Interface

  • Amélioration apportée afin que lors d’une mission de déploiement, les camarades possédant les compétences requises pour la mission s’affichent en haut de la liste.
  • Amélioration apportée afin que la mention « Mission en cours de répétition » s’affiche lors d’une mission répétable.
  • [Clavier/Souris] Amélioration apportée afin que le curseur de la souris disparaisse lors de la consultation d’un objet de type document.
  • Correction de l’erreur où le nombre de camarades s’affichait à 0 dans l’IU des ressources du camp.
  • Correction de l’erreur où l’icône de touche pendant un QTE ne s’affichait pas lors de la personnalisation de certaines touches.
  • Correction de l’erreur où le contrôle de l’IU devenait impossible en entrant de nouveau dans le jeu après un renvoi à l’écran titre à cause d’une erreur dans des situations spécifiques.
  • Correction de l’erreur où le bouton d’interaction « Nettoyer » s’affichait sur des poissons impossibles à nettoyer.

Graphismes / Paramètres

  • [PC] Correction de l’erreur où les ombres de certains objets éloignés s’affichaient de manière peu naturelle lors de l’activation de l’option « Ray Tracing (Ombres du soleil et de la lune) ».
  • [Mac] Correction de l’erreur où l’option « Ray Tracing (Ombres du soleil et de la lune) » était inutilisable.

Localisation

  • Correction de diverses erreurs de localisation et amélioration générale de la qualité pour toutes les langues.

Autres corrections

  • Correction de l’erreur où des voix se déclenchaient lors de la consultation d’objets de type document (livres, avis de recherche, etc.) lorsque la langue des voix était définie sur l’anglais.
  • Correction de l’erreur où aucun effet sonore n’était émis en cuisinant avec l’outil de cuisine spécial.
  • Correction de l’erreur où le jeu se fermait parfois de force lors du passage à l’onglet de recette de l’objet « Branche d’arbre » dans l’IU d’artisanat.
  • [Damiane] Correction de l’erreur où la superposition d’effets visuels dégradait les performances du jeu lorsque le noyau du sanctuaire était touché plusieurs fois par une attaque élémentaire.
  • [Damiane] Correction de l’erreur où l’animation de l’esquive pendant une chute d’une grande hauteur était peu naturelle.
  • Correction de l’erreur où l’animation d’atterrissage du joueur était peu naturelle dans certaines situations.
  • Correction de l’erreur où l’animation pour déposer un cadavre était peu naturelle lors d’une autre interaction en nageant et en portant un cadavre en même temps.
  • Correction de l’erreur où l’apparence de l’équipement devenait transparente lors du changement d’outil équipé alors qu’un outil était déjà en main.
  • Correction de l’erreur où l’équipement basculait vers une autre arme lors d’une attaque alors que certains outils étaient équipés.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.

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Jaquette de Crimson Desert
Crimson Desert
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Date de sortie : 19/03/2026

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