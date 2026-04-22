Tous les Mini Cabin de la Centrale d’énergie solaire – Pragmata
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Rédigé par PikaDocMaster78/PikaDoc42
Pragmata est un jeu d’action et d’aventure chapeauté par Capcom dans lequel vous pouvez récupérer des Mini Cabin, des figurines à collectionner en leur tirant dessus et émettant un son quand vous passez à proximité de l’une d’elles. Dans cet article, vous retrouverez la totalité de celles à dénicher en explorant la Centrale d’énergie solaire, le premier secteur accessible dans le cadre de votre périple au sein de la station lunaire du Berceau.
Où trouver les Mini Cabin de la Centrale d’énergie solaire ?
Mini Cabin n°1
Le premier Mini Cabin du jeu peut être obtenu juste après avoir déverrouillé la porte menant au Bloc n°3 du secteur (« Hall d’accès »), en suivant la campagne principale et avant d’avoir l’occasion de débloquer l’accès à la Trappe de secours/l’Arrêt « Lobby de contrôle général ». Pour cela, explorez minutieusement la pièce où se trouve aussi la première Mémoire Terrestre à récupérer pendant l’aventure, en prenant soin de tendre l’oreille si nécessaire. La figurine que vous recherchez est planquée à côté d’un lit.
Mini Cabin n°2
Toujours dans le même Bloc mais après avoir débloqué l’accès à la Trappe de secours/l’Arrêt « Lobby de contrôle général » cette fois-ci, avancez jusqu’à croiser un ennemi à vaincre, puis un chemin sur votre droite menant à une sorte de grand ascenseur à utiliser dans le cadre de la campagne principale. Avant de suivre cet objectif, allez plutôt légèrement à gauche et montez aussi haut que le mécanisme de la station vous le permet. Quand vous arriverez à destination, vous devriez remarquer la présence d’un Mur holographique à faire disparaitre, afin d’accéder à une pièce secrète contenant une Mémoire Terrestre. Avant d’effectuer cette action, jetez un œil en contrebas, pour identifier un nouveau Mini Cabin.
Mini Cabin n°3
Dissimulé quelque part dans le Centre de distribution électrique, le Bloc n°2 du secteur accessible par l’intermédiaire de la Trappe de secours/l’Arrêt « Devant la zone scellée », le dernier Mini Cabin de la Centrale d’énergie solaire ne peut être obtenu qu’après avoir acquis la capacité « Effaceur de fibre » pour Diana. Lorsque ce sera fait, explorez à nouveau rigoureusement les lieux, jusqu’à identifier un chemin bloqué par une barrière de lunafibre. Faites-la disparaitre et avancez, tout en gardant un œil sur ce qui vous entoure pour localiser la figurine que vous recherchez.
N’hésitez pas à consulter nos autres soluces et/ou astuces sur Pragmata en passant notamment par notre Guide complet.
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Date de sortie : 17/04/2026