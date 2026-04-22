Tous les Mini Cabin de la Centrale d’énergie solaire – Pragmata

Où trouver les Mini Cabin de la Centrale d’énergie solaire ?

Mini Cabin n°1

Le premier Mini Cabin du jeu peut être obtenu juste après avoir déverrouillé la porte menant au Bloc n°3 du secteur (« Hall d’accès »), en suivant la campagne principale et avant d’avoir l’occasion de débloquer l’accès à la Trappe de secours/l’Arrêt « Lobby de contrôle général ». Pour cela, explorez minutieusement la pièce où se trouve aussi la première Mémoire Terrestre à récupérer pendant l’aventure, en prenant soin de tendre l’oreille si nécessaire. La figurine que vous recherchez est planquée à côté d’un lit.

Mini Cabin n°2

Toujours dans le même Bloc mais après avoir débloqué l’accès à la Trappe de secours/l’Arrêt « Lobby de contrôle général » cette fois-ci, avancez jusqu’à croiser un ennemi à vaincre, puis un chemin sur votre droite menant à une sorte de grand ascenseur à utiliser dans le cadre de la campagne principale. Avant de suivre cet objectif, allez plutôt légèrement à gauche et montez aussi haut que le mécanisme de la station vous le permet. Quand vous arriverez à destination, vous devriez remarquer la présence d’un Mur holographique à faire disparaitre, afin d’accéder à une pièce secrète contenant une Mémoire Terrestre. Avant d’effectuer cette action, jetez un œil en contrebas, pour identifier un nouveau Mini Cabin.

Mini Cabin n°3

Dissimulé quelque part dans le Centre de distribution électrique, le Bloc n°2 du secteur accessible par l’intermédiaire de la Trappe de secours/l’Arrêt « Devant la zone scellée », le dernier Mini Cabin de la Centrale d’énergie solaire ne peut être obtenu qu’après avoir acquis la capacité « Effaceur de fibre » pour Diana. Lorsque ce sera fait, explorez à nouveau rigoureusement les lieux, jusqu’à identifier un chemin bloqué par une barrière de lunafibre. Faites-la disparaitre et avancez, tout en gardant un œil sur ce qui vous entoure pour localiser la figurine que vous recherchez.

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