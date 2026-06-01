Débrief : Dragon Quest 12, Modern Warfare 4, The Witcher 3 DLC et Planet Zoo 2
Comme toutes les semaines, il est l’heure de votre débrief afin de rattraper l’actualité de ces derniers jours. Une ultime émission avant le grand tunnel des conférences de l’été, et certains éditeurs et studios n’ont pas attendu le coup d’envoi pour dévoiler tout plein de choses.
Au programme de votre débrief, on revient évidemment très rapidement sur notre AG French Direct maison, avant de s’attaquer au reste de l’industrie. Activision a par exemple donné quelques informations à propos du prochain Call of Duty: Modern Warfare 4, au même titre que Square Enix avec Dragon Quest 12 qui a changé de nom depuis la dernière fois qu’on l’avait vu. On revient aussi sur l’annonce du prochain DLC de The Witcher 3, ainsi que sur celle de Planet Zoo 2, tout en faisant le point sur le reste de l’actualité.
Débrief : Pas de Destiny 3, hausse PS Plus, Seigneur des Anneaux monde ouvert et Warhammer