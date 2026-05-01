Tous les fragments de Lunum pur du Refuge – Pragmata

Où trouver les fragments de Lunum pur au Refuge ?

Fragment n°1

Rendez-vous auprès de Cabin pour accéder aux Simulations d’entrainement. Pour cela, vous devrez obligatoirement avoir récupéré le niveau 2 d’accès du Refuge en amont. Lorsque ce sera fait, lancez le programme n°2 nommé « Balises égarées ». Vous aurez alors comme objectif principal d’acquérir les sept balises de signal présentes dans ce niveau en moins de 60 secondes. Remplissez-le et vous recevrez un fragment de Lunum pur en récompense.

Fragment n°2

Pour obtenir ce fragment de Lunum pur, prenez part à la Simulation d’entrainement n°8 intitulée « Le long des boites » et terminez-la avec succès en moins de 60 secondes. Précision importante, ce programme n’est disponible qu’après avoir récupéré les Données d’entrainement égarées dans le Bloc n°4 « Centre de recherche sur les sols » du Secteur 3 « Terradôme ».

Fragment n°3

Participez à la Simulation d’entrainement n°12 « Pied au plancher » et atteignez son objectif principal pour acquérir ce fragment de Lunum pur. Attention, vous devrez avoir acquis le niveau 3 d’accès au Refuge au préalable, afin de déverrouiller ce programme.

Fragment n°4

Ce fragment de Lunum pur peut être obtenu en lançant la Simulation n°16 « Hacking en folie » et atteignant l’objectif secondaire « Réussir sans subir de dégâts ». Cependant, vous devrez avoir récupéré en amont les Données d’entrainement égarées dans le Bloc n°3 « Entrepôt » du Secteur 4 « Mines de lunum » pour y avoir accès.

Fragment n°5

Terminez la Simulation n°18 « En toute précipitation », en moins de 50 secondes, pour acquérir ce fragment de Lunum pur. Pour information, ce programme n’est disponible qu’après avoir mis la main sur les Données d’entrainement égarées dans le Bloc n°5 « Tour centrale » du Secteur 4 « Mines de lunum ».

Fragment n°6

Remplissez l’objectif principal de la Simulation d’entrainement n°23 nommée « La famille Marcheur » pour obtenir ce fragment de Lunum pur. Notez toutefois que ce programme n’est débloqué et jouable qu’après avoir récupéré le niveau 4 d’accès au Refuge.

Fragment n°7

Si vous souhaitez posséder ce fragment de Lunum pur, vous devrez réussir la Simulation n°24 « Serrurier – Expert » en atteignant l’objectif secondaire « Réussir sans échouer un hacking ». Mais attention, comme précédemment, le niveau 4 d’accès au Refuge est requis pour pouvoir prendre part à ce programme.

Fragment n°8

Un huitième et dernier fragment de Lunum pur est à acquérir au Refuge, en terminant la Simulation n°30 « Lève-toi ou meurs » et remplissant l’objectif secondaire « Réussir sans subir de dégâts ». Cependant, vous aurez besoin d’obtenir au préalable les Données d’entrainement égarées dans le Bloc n°4 « Laboratoire de lunafibre » du Secteur 6 « Dock central » pour en déverrouiller l’accès.

N’hésitez pas à consulter nos autres soluces et/ou astuces sur Pragmata en passant notamment par notre Guide complet.