Les sorties jeux vidéo de la semaine du 1er juin (Gothic Remake, Fatekeeper, Final Fantasy VII Rebirth…)
On ne va pas se mentir, cette semaine, tous les projecteurs seront braqués sur les annonces du non-E3, avec un State of Play, un Xbox Games Showcase ou encore un Summer Game Fest à l’horizon, sans oublier les multiples autres conférences estivales. Alors forcément, les sorties jeux vidéo vont se faire un peu plus rares dans les prochains jours.
Les sorties de la semaine
Puisque l’on sera surtout concentrés sur l’actualité durant les prochains jours, les sorties jeux vidéo vont se faire rares cette semaine. On notera bien la sortie du portage de Final Fantasy VII Rebirth (peut-être avant l’annonce du troisième jeu) qui arrivera sur Switch 2 et Xbox Series, ou encore le début de l’accès anticipé du RPG en vue à la première personne Fatekeeper, sans oublier la sortie du remake de Gothic. Bref, c’est tout de même une bonne semaine pour les RPG, malgré le peu de sorties.
Voici les sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :
2 juin
- Fatekeeper (PC, accès anticipé)
- OddFauna: Secret of the Terrabeast (PC, accès anticipé)
3 juin
- Final Fantasy VII Rebirth (Switch 2, Xbox Series)
- eFootball Kick Off (Switch 2)
4 juin
- The 7th Guest Remake (PC, PS, Xbox Series, Switch)
- House Flipper Remastered Collection (PC, PS5, Xbox Series)
- River City Saga : Journey to the West (PC, PS5, Switch)
- Tour de France 2026 (PC, PS5, Xbox Series)
- Tetris: The Grand Master 4 – Absolute Eye (Switch)
5 juin
- Gothic Remake (PC, PS5, Xbox Series)
- Hollowbody (PS5, Xbox Series)
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