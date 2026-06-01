Les sorties jeux vidéo de la semaine du 1er juin (Gothic Remake, Fatekeeper, Final Fantasy VII Rebirth…)

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On ne va pas se mentir, cette semaine, tous les projecteurs seront braqués sur les annonces du non-E3, avec un State of Play, un Xbox Games Showcase ou encore un Summer Game Fest à l’horizon, sans oublier les multiples autres conférences estivales. Alors forcément, les sorties jeux vidéo vont se faire un peu plus rares dans les prochains jours.

Gothic Remake

Les sorties de la semaine

Puisque l’on sera surtout concentrés sur l’actualité durant les prochains jours, les sorties jeux vidéo vont se faire rares cette semaine. On notera bien la sortie du portage de Final Fantasy VII Rebirth (peut-être avant l’annonce du troisième jeu) qui arrivera sur Switch 2 et Xbox Series, ou encore le début de l’accès anticipé du RPG en vue à la première personne Fatekeeper, sans oublier la sortie du remake de Gothic. Bref, c’est tout de même une bonne semaine pour les RPG, malgré le peu de sorties.

Voici les sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :

2 juin

3 juin

4 juin

5 juin

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Fais comme l’UAZO Des jeux de survie, on en voit à la pelle, mais des jeux de survie qui offrent une telle liberté de déplacement que Free as Birds: UAZO, c’est forcément un peu plus rare. Le jeu de RagBell Games vous demandera donc de vous glisser dans les plumes d’un oiseau (que vous pourrez personnaliser) qui ira explorer un monde généré de manière procédurale, tout en profitant de l’aspect grisant que peut avoir le fait de voler librement dans le ciel. Enfin, librement, oui et non. Puisque l’on parle de mécaniques de survie, il faudra aussi veiller à ce que notre petit volatile dispose de tout ce dont il a besoin pour être en forme afin de voguer dans les cieux à sa guise. Vous devrez donc surveiller son état de santé et son niveau de satiété, en allant chercher un peu de nourriture. Et comme vous n’avez pas d’humains sous la main pour vous construire des petits nids douillets, vous devrez jouer les charpentiers vous-mêmes en construisant votre propre cabane dans les arbres. Libre à vous de la personnaliser à votre goût par la suite pour offrir la meilleure maison possible à votre oiseau. Une fois votre…

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