Les sorties jeux vidéo de la semaine du 1er juin (Gothic Remake, Fatekeeper, Final Fantasy VII Rebirth…)

Les sorties de la semaine

Puisque l’on sera surtout concentrés sur l’actualité durant les prochains jours, les sorties jeux vidéo vont se faire rares cette semaine. On notera bien la sortie du portage de Final Fantasy VII Rebirth (peut-être avant l’annonce du troisième jeu) qui arrivera sur Switch 2 et Xbox Series, ou encore le début de l’accès anticipé du RPG en vue à la première personne Fatekeeper, sans oublier la sortie du remake de Gothic. Bref, c’est tout de même une bonne semaine pour les RPG, malgré le peu de sorties.

Voici les sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :

2 juin

3 juin

4 juin

5 juin