Matt Booty confirme que XBOX ne parlera pas de la console Helix lors de son prochain showcase

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Pour bien préparer les attentes autour du prochain showcase signé XBOX (vraiment, on ne s’habituera pas à ces lettres capitales), Matt Booty a pris la parole lors d’un podcast officiel dans lequel il a révélé que Fable ne sortira finalement pas cette année, par peur de GTA 6. Il en a également profité pour calmer le jeu autour de Project Helix, prochaine console de XBOX, qui ne sera pas présentée ici.

Logo du Project Helix de XBOX

Pas de console au showcase

On aurait pu croire que XBOX était déjà prêt à parler de Project Helix auprès du grand public, étant donné que la machine a déjà fait l’objet de plusieurs discussions à la Game Developers Conference. Mais Matt Booty est clair, le XBOX Games Showcase sera avant tout centré sur les jeux, et pas sur la stratégie à venir du constructeur ni sur la prochaine console :

« Nous voulons vraiment nous focaliser sur les équipes et sur les jeux. Et ça ne sera pas l’endroit où nous allons parler de notre stratégie. Il y a bien des choses qui ont déjà été précisées et sur lesquelles nous voulons être plus clairs, mais le focus sera placé sur les jeux. Pour le long terme, nous voulons prendre les bonnes décisions, pas les plus rapides. Je peux aussi dire qu’il n’y aura pas de nouvelles concernant Helix. Helix ne sera pas dans le showcase. Encore une fois, nous voulons nous assurer de planifier tout cela de la manière la plus juste, alors nous allons nous concentrer sur les jeux maintenant. »

Booty précise que le showcase se concentrera sur le line-up des douze prochains mois chez XBOX, tandis que des informations sur Helix arriveront plus tard. Au moins, on sait maintenant à quoi s’en tenir : des jeux, des jeux, et rien que des jeux. Et c’est sans doute pas plus mal.

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