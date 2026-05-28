007: First Light démarre très fort avec déjà 1,5 million de copies vendues en seulement 24h

Des sous-sous plein les poches

C’est sur les comptes X officiels du jeu et de l’éditeur que l’on a pu découvrir cette information en cette fin de journée du 28 mai. Seulement 24h se sont écoulées depuis la sortie officielle de 007: First Light et on peut donc dire que les jeux à licence continuent de bien se vendre. Les bons retours de la presse y sont aussi probablement pour quelque chose, ayant probablement déclenché de nouvelles ventes ou n’ayant pas permis une fuite massive des précommandes. Ce sont donc 1,5 million de copies qui ont d’ores et déjà été vendues, ce qui n’est pas rien, même pour un jeu de cette trempe.

1.5 million copies sold! Thank you for showing up to the launch of 007 First Light, for your overwhelming enthusiasm and for sharing your experience with the game. Play our re-imagined James Bond origin story today and #EarnTheNumber. Available now.https://t.co/svbhiUOym0… pic.twitter.com/xf4gzZ95YM — IO Interactive (@IOInteractive) May 28, 2026

Le studio est bien évidemment ravi des chiffres de ventes qui devraient continuer de croître à l’approche de son premier week-end d’exploitation. Rappelons que vous pouvez retrouver notre test complet de 007: First Light, qui nous a littéralement conquis, et que le jeu est disponible sur PC via Steam et Epic Games Store, mais aussi PlayStation 5 et Xbox Series X/S. À quand la version Nintendo Switch 2 annoncée mais toujours pas datée ?