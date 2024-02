Afin de vous aider à vous y retrouver, voici une sélection non exhaustive des productions en open-world à venir en 2024 et au-delà. Si vous aimez le genre, cela vous permet d’avoir un joli tour d’horizon avec une bonne partie des jeux en monde ouvert qui sortiront cette année sur PlayStation, Xbox, Switch et PC, en 2024 et parfois en 2025 ou plus tard.

Palworld

Développeur/éditeur : Pocket Pair

: Pocket Pair Plateformes : PC – Xbox One – Xbox Series X|S

: PC – Xbox One – Xbox Series X|S Fenêtre de sortie : 19 janvier 2024 (accès anticipé)

Repoussé plusieurs fois, Palworld est sorti en accès le 19 janvier. Attendu par les uns, déjà critiqué par les autres pour des raisons évidentes que nous n’avons pas besoin de citer ici, il s’agit d’un jeu de survie multijoueur où nous devons capturer des Pals. Créatures fortement inspirées des Pokémon de Game Freak et Nintendo, elles sont indispensables à notre survie au point de les faire combattre avec des armes à feu et des lance-missiles, travailler dans des champs agricoles ou des usines et, dans un cas extrême, les dévorer pour éviter de mourir de faim.

Enshrouded

Développeur/éditeur : Keen Games

: Keen Games Plateforme : PC

: PC Date de sortie : 24 janvier 2024 (accès anticipé)

Officialisé au cours du printemps 2023, Enshrouded est le premier monde ouvert sérieux qui arrivera cette année. Développé par les Allemands de Keen Games à qui l’on doit Portal Knights, cet action-RPG solo et coopératif nous emmènera à Embervale, un dangereux royaume détruit par un fléau lié à l’avidité de l’Homme pour la magie. En tant que « Flameborn », dernier espoir d’une race mourante, notre tâche consiste à explorer et survivre dans une vaste zone pour rassembler les fragments du passé permettant de raviver un pouvoir théoriquement capable de sauver le monde entier.

Suicide Squad: Kill The Justice League

Développeur/éditeur : Rocksteady Studios/Warner Bros. Games

: Rocksteady Studios/Warner Bros. Games Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series X|S

: PC – PlayStation 5 – Xbox Series X|S Date de sortie : 2 février 2024

Déterminé à connaitre un meilleur sort qu’un certain Marvel’s Avengers, le jeu service solo et coopératif Suicide Squad: Kill The Justice League compte principalement sur son gameplay TPS/action-aventure relativement dynamique et le casting perché de la célèbre Suicide Squad pour séduire le public. Composé d’Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang, et Shark, le groupe dirigé par Amanda Waller n’a qu’un seul et unique objectif en tête : éliminer les membres de la Justice League contrôlés par Brainiac pour sauver ce qu’il reste de la cité en ruines de Metropolis.

Skull and Bones

Développeur/éditeur : Ubisoft Singapour/Ubisoft

: Ubisoft Singapour/Ubisoft Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series X|S

: PC – PlayStation 5 – Xbox Series X|S Date de sortie : 16 février 2024

Véritable poids pour Ubisoft depuis plusieurs années, Skull and Bones pourrait enfin larguer les amarres le 16 février 2024. Pensé finalement comme une sorte de jeu service un peu à mi-chemin entre Assassin’s Creed IV: Black Flag et Sea of Thieves, le titre nous fera naviguer sur l’Océan Indien, en plein âge d’or de la piraterie. Dans la peau d’un personnage personnalisable cherchant à devenir un capitaine renommé, nous devrons enchainer les quêtes et contrats (exploration, investigations, chasses aux trésors, événements aléatoires…) qui nous permettront notamment d’acquérir notre propre flotte et d’améliorer les navires qui la composent.

Sons of the Forest

Développeur/éditeur : Endnight Games/Newnight

: Endnight Games/Newnight Plateforme : PC

: PC Date de sortie : 22 février 2024

Quasiment un an jour pour jour après le début de son accès anticipé, Sons of the Forest déploiera sa mise à jour 1.0, a minima sur PC en attendant de savoir ce qu’il en est des hypothétiques versions consoles. Jouable en solo ou en coopération, le nouveau projet du studio à l’origine du très apprécié The Forest nous demandera de survivre sur une île isolée infestée de cannibales et d’autres créatures, tout en essayant de retrouver un milliardaire porté disparu. Un périple loin d’être de tout repos en perspective qui pourra, par exemple, être chamboulé par le cycle des saisons.

Final Fantasy VII Rebirth

Développeur/éditeur : Square Enix

: Square Enix Plateforme : PS5

: PS5 Date de sortie : 29 février 2024

Le cas de Final Fantasy VII Rebirth pendant longtemps, on ne savait pas s’il opterait pour la formule du monde ouvert. Il semble que ce soit finalement le cas, ou du moins qu’il propose des zones nettement plus ouvertes. La suite de Remake nous amène en dehors des ruelles de Midgar afin de prendre un bon bal d’air frais, même si Sephiroth et d’autres ennemis rôdent dans les parages. Le deuxième volet de cette trilogie promet de conserver tout ce qui marchait dans le premier, tout en visant plus grand et en voulant frapper plus fort, et en recréant des zones iconiques du jeu original comme Junon ou encore l’amusant Gold Saucer qui prendra des allures de grand parc d’attractions à explorer.

Welcome to ParadiZe

Développeur/éditeur : EKO Software/Nacon

: EKO Software/Nacon Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series X|S

: PC – PlayStation 5 – Xbox Series X|S Date de sortie : 29 février 2024

Si vous préférez vous confronter aux zombies plutôt qu’aux cannibales, vous pourrez vous tourner vers Welcome to ParadiZe une semaine plus tard. Défini comme un hack’n slash survivaliste solo et coopératif, la création d’EKO Software (Warhammer: Chaosbane) intègre une expérience assez originale où les morts-vivants sur notre chemin peuvent être hackés dans le but de nous servir. Bien qu’elle soit potentiellement instable et pas très intelligente pour deux sous, cette main-d’œuvre est primordiale pour explorer le monde ouvert qui nous entoure ainsi qu’y établir notre camp de base.

Outcast – A New Beginning

Développeur/éditeur : Appeal Studios/THQ Nordic

: Appeal Studios/THQ Nordic Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series X|S

: PC – PlayStation 5 – Xbox Series X|S Date de sortie : 15 mars 2024

Suite du premier épisode commercialisé il y a environ 20 ans et qui avait eu droit à un remake en 2017, Outcast – A New Beginning est un jeu d’action et d’aventure poussant l’ancien Navy SEAL Cutter Slade à reprendre du service. Ressuscité par le peuple des Yods, il doit encore une fois sauver Adelpha qui a bien changé depuis son dernier périple. Non seulement la planète extraterrestre a été dépouillée de ses ressources naturelles mais, en plus, les Talans ont été réduits en esclavage par des forces robotiques qui semblent liées aux fantômes de son passé. Autant dire qu’il va avoir du pain sur la planche, pas vrai ?

Dragon’s Dogma 2

Développeur/éditeur : Capcom

: Capcom Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series X|S

: PC – PlayStation 5 – Xbox Series X|S Date de sortie : 22 mars 2024

Le 22 mars 2024 sera une journée chargée pour les amateurs et amatrices d’action-RPG avec le lancement de Dragon’s Dogma 2. Environ une décennie après la sortie de sa première itération, la licence de Capcom fait son grand retour avec un opus faisant suite aux événements du précédent mais prenant place dans un monde parallèle. Sous les traits d’un insurgé, un être dont le cœur a été dévoré par un dragon qu’il est destiné à affronter et pouvant être de classe Guerrier, Archer, Voleur, Mage, Champion, Sorcier, Archer-mage, Chevalier-mage ou Illusionniste, nous allons nous retrouver mêlés aux diverses luttes de pouvoir intérieures et extérieures touchant Vermund, le royaume humain verdoyant, et Battahl, la terre des léonins.

Rise of the Ronin

Développeur/éditeur : Team Ninja/Sony Interactive Entertainment

: Team Ninja/Sony Interactive Entertainment Plateforme : PlayStation 5

: PlayStation 5 Date de sortie : 22 mars 2024

Programmé à la même date que Dragon’s Dogma 2, Rise of the Ronin est aussi un action-RPG en monde ouvert très attendu mais dont les inspirations lorgnent cette fois-ci davantage vers Ghost of Tsushima et éventuellement Nioh. Dans les cartons de la Team Ninja depuis presque dix ans, nous y façonnerons le récit d’un rônin, un samouraï sans maître, à l’époque du « Bakumatsu », une période compliquée du XIXe siècle où le Japon a été profondément marqué par la fin du shogunat et le début d’une nouvelle ère dans les relations entre l’Orient et l’Occident.

Lightyear Frontier

Développeur/éditeur : Frame Break/Amplifier Game Invest

: Frame Break/Amplifier Game Invest Plateformes : PC – Xbox One – Xbox Series X|S

: PC – Xbox One – Xbox Series X|S Fenêtre de sortie : 19 mars 2024 (accès anticipé)

Annoncé en 2021, Lightyear Frontier sera disponible en mars, en accès anticipé dans un premier temps. Jeu d’agriculture et d’exploration chill solo et coopératif, l’objectif ici et de construire et gérer notre propre exo-ferme durable à notre rythme. Pour cela, il est nécessaire de récolter et cultiver différentes ressources, tout en respectant l’écosystème environnant, améliorer notre mécha personnalisable et parcourir un open-world dissimulant des secrets liés au lourd passé de la planète sur laquelle nous nous trouvons.

Bellwright

Développeur/éditeurs : Donkey Crew/Donkey Crew et Snail Games USA

: Donkey Crew/Donkey Crew et Snail Games USA Plateforme : PC

: PC Fenêtre de sortie : 1er trimestre 2024 (accès anticipé)

Suscitant une réelle hype aux yeux du public, Bellwright s’est également positionné pour débarquer en accès anticipé pendant le 1er trimestre 2024. Au sein d’un lore médiéval, nous y suivrons les déboires d’un protagoniste accusé à tort du meurtre d’un Prince et condamné à mort par la Couronne. Dans sa quête de vengeance visant à renverser l’ordre établi et mettre au jour les secrets de sa lignée, celui-ci devra survivre dans un milieu hostile en recrutant les villageois et personnages requis à l’établissement de sa propre colonie et armée de rebelles.

Test Drive Unlimited Solar Crown

Développeur/éditeur : KT Racing (ou Kylotonn)/Nacon

: KT Racing (ou Kylotonn)/Nacon Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series X|S

: PC – PlayStation 5 – Xbox Series X|S Fenêtre de sortie : 2024

Attendu de pied ferme par les fans de la franchise Test Drive qui n’avait plus connu d’itération depuis 2011, Test Drive Unlimited Solar Crown aura pour terrain de jeu Hong Kong, reproduite à l’échelle 1:1 et dotée de 600 kilomètres de routes pour l’occasion. Par l’intermédiaire du Solar Crown, une compétition mise en place par l’inconnue mais très influente organisation Radiant, nous pourrons participer à de nombreuses épreuves au volant de véhicules de luxe symbolisant le prestige, la passion et la compétition automobile parmi des modèles des marques Ferrari, Lamborghini et Bugatti pour ne citer qu’elles.

Flintlock: The Siege of Dawn

Développeur/éditeur : A44 Games/Kepler Interactive

: A44 Games/Kepler Interactive Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series X|S

: PC – PlayStation 5 – Xbox Series X|S Fenêtre de sortie : Été 2024

Visant désormais une sortie l’été prochain sur PC et consoles de dernière génération, Flintlock: The Siege of Dawn est un action-RPG nous mettant dans la peau de Nor Vanek. Accompagnée d’Enki, une sorte de renard, cette membre de l’armée de la Coalition a pour mission de défendre le territoire de Kian au péril de sa vie. Pour arriver à ses fins, elle doit absolument atteindre et refermer la Porte du Grand Tréfonds par laquelle s’échappe de puissantes divinités et leurs armées de morts-vivants. Apprendre à maitriser un système de combat exigeant mais gratifiant associant hache, armes à feu et magie sera indispensable pour progresser dans la partie.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Développeur/éditeurs : GSC Game World/GSC Game World et Plaion

: GSC Game World/GSC Game World et Plaion Plateformes : PC – Xbox Series X|S

: PC – Xbox Series X|S Fenêtre de sortie : 5 septembre 2024

Après un développement chaotique gangréné par les reports en pagaille, une polémique liée à la présence de NFT et, surtout, la guerre en Ukraine, STALKER 2: Heart of Chornobyl devrait voir la lumière au bout du tunnel dans les mois à venir. Au sein de la Zone d’exclusion radioactive de Tchernobyl ravagée par une seconde explosion nucléaire en 2006, le FPS post-apocalyptique et horrifique nous proposera un scénario non linéaire dans lequel un Stalker solitaire est déterminé à user de tous les moyens à sa disposition pour survivre aux nombreux dangers qui tenteront de lui barrer la route.

Avowed

Développeur/éditeur : Obsidian Entertainment/Xbox Game Studios

: Obsidian Entertainment/Xbox Game Studios Plateformes : PC – Xbox Series X|S

: PC – Xbox Series X|S Fenêtre de sortie : Automne 2024

Un peu oublié l’année passée, Avowed a refait surface à plusieurs reprises en ce début d’année, en précisant une sortie pour fin 2024. Pensé à la base pour la coopération avant de devenir un jeu entièrement solo, le RPG fantasy en vue FPS d’Obsidian Entertainment nous emmènera dans le monde ouvert fictif d’Eora appartenant à l’univers de la série Pillars of Eternity. En tant qu’envoyé du pays d’Aedyr, nous devrons enquêter sur la propagation d’un fléau menaçant de détruire cette île dont la taille sera plus proche de celle de The Outer Worlds que de Skyrim. Pour y parvenir, nous pourrons compter sur l’aide de différents compagnons de route à l’image de Kai, un ancien soldat.

Star Wars Outlaws

Développeur/éditeur : Massive Entertainment (ou Ubisoft Massive)/Ubisoft

: Massive Entertainment (ou Ubisoft Massive)/Ubisoft Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series X|S

: PC – PlayStation 5 – Xbox Series X|S Fenêtre de sortie : 2024

Nouveau projet majeur de Massive Entertainment qui vient tout juste de sortir Avatar: Frontiers of Pandora, Star Wars Outlaws est toujours prévu pour 2024 officiellement, malgré les rumeurs sous-entendant le contraire. Se déroulant entre les films L’Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi, ce jeu d’action et d’aventure nous fera découvrir le récit de Kay Vess, une vaurienne interprétée par l’actrice canadienne Humberly González (Far Cry 6). Traquée par les syndicats du crime de la Bordure Extérieure aux cotés de Nix et du droïde ND-5, elle va tenter d’annuler la prime sur sa tête en réalisant un casse audacieux tout en cherchant sa place dans le conflit opposant l’Empire et l’Alliance Rebelle.

ARK 2

Développeurs/éditeur : Studio Wildcard et Grove Street Games/Studio Wildcard

: Studio Wildcard et Grove Street Games/Studio Wildcard Plateformes : PC – Xbox Series X|S

: PC – Xbox Series X|S Fenêtre de sortie : Fin 2024

Entre la gestion de projet délicate et la communication hasardeuse proposées par Studio Wildcard, difficile d’être optimiste à l’idée qu’ARK 2 puisse effectivement voir le jour fin 2024. Victime de reports à la chaîne, le jeu de survie en monde ouvert et en vue TPS où humains et dinosaures cohabitent sur la même planète n’a pas dévoilé grand-chose depuis son annonce lors des Game Awards 2020. Désormais conçu sous Unreal Engine 5, tout ce que nous savons jusqu’à maintenant est que son scénario sera centré sur les personnages de Santiago et de sa fille Meeka, respectivement incarnés par Vin Diesel (Fast and Furious) et Auli’i Cravalho.

Under a Rock

Développeur/éditeur : Nordic Trolls/Gameforge

: Nordic Trolls/Gameforge Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series X|S

: PC – PlayStation 5 – Xbox Series X|S Fenêtre de sortie : 2024 (accès anticipé)

Révélé récemment au cours du PC Gaming Show 2023 Most Wanted, Under a Rock est un titre qui attire déjà l’œil grâce à sa sympathique patte visuelle qui semble tout droit sortie de Fortnite ou d’un film d’animation Disney/Pixar. Jouable en solo ou en coopération jusqu’à dix dans un monde ouvert exotique généré de façon procédurale, il nous demandera de contrôler un aventurier ou une aventurière du XIXe siècle devant résister aux dangers de la faune et la flore d’un monde perdu qui n’est présent sur aucune carte.

Voyagers of Nera

Développeur/éditeur : Treehouse Games

: Treehouse Games Plateformes : PC

: PC Fenêtre de sortie : 2024 (accès anticipé)

Les jeux de survie ont la côté en ce début d’année, en attestent les deux premiers titres de cette liste. Peut-être que Voyagers of Nera connaîtra lui aussi son petit succès : projet beaucoup moins ambitieux que ses congénères, le titre se présente comme un jeu de survie et de craft en monde ouvert jouable jusqu’à 16 joueurs. S’il a tout a prouver sur ses mécaniques, il faut avouer que ses premières images colorées ont de quoi donner envie, avec sa promesse de nous envoyer sur une île remplie de mystères. Un open world qui s’annonce intéressant à explorer.

Wuthering Waves

Développeur/éditeur : Kuro Game

: Kuro Game Plateformes : PC – iOS – Android

: PC – iOS – Android Fenêtre de sortie : 2024 (non confirmé mais très probable)

Il s’agit probablement du « concurrent à Genshin Impact » le plus attendu. Wuthering Waves est un action RPG en monde ouvert qui reprend peu ou prou le concept des gacha tendances, avec des personnages à invoquer et du contenu qui devrait être régulièrement mis à jour. Si Wuthering Waves figure parmi les alternatives les plus sérieuses, c’est parce que ses premières présentations ont déjà charmé les habitués du genre, et la première bêta fermée a été bien accueillie. Le titre nous placera dans un monde qui a échappé à la destruction et qui tente de se reconstruire. Un open world que l’on pourra explorer avec des mécaniques dynamiques, comme la possibilité de courir sur les murs.

Gothic Remake

Développeur/éditeur : Alkimia Interactive/THQ Nordic

: Alkimia Interactive/THQ Nordic Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series X|S

: PC – PlayStation 5 – Xbox Series X|S Fenêtre de sortie : 2024 ?

Même si cela relève clairement de la spéculation, Gothic Remake a peut-être une toute petite chance de débarquer en 2024. Version intégralement modernisée de la production de Piranha Bytes commercialisée en 2001, nous y retrouverons l’iconique Héros Sans Nom. Prisonnier condamné à la perpétuité, celui-ci va chercher à survivre par tous les moyens à sa portée au sein d’un royaume de Myrtana mis à mal par des créatures sauvages, de dangereux criminels et l’invasion d’une horde d’orques.

Crimson Desert

Développeur/éditeur : Pearl Abyss

: Pearl Abyss Plateformes : PC – Consoles

: PC – Consoles Fenêtre de sortie : 2024 ?

Promettant monts et merveilles à chacune de ses apparitions, Crimson Desert était censé arriver sur PC et consoles d’ici fin 2023 selon certains bruits de couloirs mais ça n’a pas du tout été le cas. Si nous décidons de leur accorder encore un minimum de crédit, nous pouvons donc logiquement en déduire qu’un lancement en 2024 n’est pas impossible même si cela reste à confirmer. Pour rappel, cet ancien MMORPG devenu un jeu d’action et d’aventure solo nous fera voyager à travers Pywel, un continent médiéval fantastique déchiré par la guerre, sous les traits du chef d’une bande de mercenaires.

Death Stranding 2

Développeur/éditeur : Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment

: Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment Plateforme : PlayStation 5

: PlayStation 5 Fenêtre de sortie : 2025

Officialisé pendant les Game Awards 2022, Death Stranding 2 serait susceptible de débarquer dès l’an prochain si nous nous fions à une bourde commise par un ex-artiste de PlayStation Studios Visual Arts. En attendant de savoir si c’est vrai ou pas, il est important d’insister sur le fait que nous savons très peu de choses sur cet opus si ce n’est que nous y retrouverons au moins Sam Porter Bridges (Norman Reedus) et Fragile (Léa Seydoux), deux personnages de l’épisode de 2019 devant affronter un ennemi incarné par Troy Baker qui menace les terres désolées reconnectées des UCA.

Subnautica

Développeur/éditeur : Unknown Worlds/Krafton

: Unknown Worlds/Krafton Plateformes : PC – Consoles

: PC – Consoles Fenêtre de sortie : 1er semestre 2025

Si jamais vous n’étiez pas encore au courant, sachez qu’un nouveau Subnautica est en préparation chez Unknown Worlds. Malheureusement, nous ignorons quasiment tout de lui, et ce jusqu’à son nom. Jeu d’aventure et de survie en monde ouvert dans la continuité de ces prédécesseurs, a priori, il vise en interne une fenêtre de lancement pendant le 1er semestre 2025 sur PC et consoles, sans plus de précisions.

GTA 6

Développeur/éditeur : Rockstar Games

: Rockstar Games Plateformes : PlayStation 5 – Xbox Series X|S

: PlayStation 5 – Xbox Series X|S Fenêtre de sortie : 2025

Pulvérisant des records d’audience sur les réseaux sociaux avec son premier trailer comptabilisant 143 millions de vues sur YouTube à l’heure où nous écrivons ces lignes, GTA 6 (ou Grand Theft Auto VI de son nom complet) est sans aucun doute LE titre le plus attendu de ces prochaines années. Programmé pour 2025, il mettra en scène Lucia et Jason, un couple versant dans le crime et tout ce qui en découle au cœur de l’état fictif de Leonida, en Floride. Outre les vibes Vice City qui s’en dégagent, il semble bien parti pour intégrer un contenu toujours aussi explicite ainsi qu’un ton satirique similaire à celui ayant fait le succès de GTA V.

Monster Hunter Wilds

Développeur/éditeur : Capcom

: Capcom Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series X|S

: PC – PlayStation 5 – Xbox Series X|S Fenêtre de sortie : 2025

Plusieurs d’entre vous seront (très ?) surpris de le voir apparaitre ici mais, d’après ce que nous montre sa première bande annonce diffusée lors des Game Awards 2023, il n’est pas totalement inenvisageable que Monster Hunter Wilds puisse être un monde ouvert unifié à sa sortie. En attendant que Capcom confirme ou non cela, notez que le jeu de chasse tournera sous un moteur (le RE Engine ?) capable de mettre en valeur la dangerosité des conditions météorologiques extrêmes (tempête de sable, orage…) et la densité d’une faune qui parait plus riche que celle observée dans MH World. Cet épisode nous laissera également l’opportunité d’utiliser une monture pouvant courir et voler (un peu comme les Chumskys de MH Rise ?). Des informations supplémentaires seront partagées l’été prochain.

The Elder Scrolls VI

Développeur/éditeur : Bethesda Game Studios/Bethesda Softworks

: Bethesda Game Studios/Bethesda Softworks Plateformes : PC – Xbox Series X|S ?

: PC – Xbox Series X|S ? Fenêtre de sortie : 2026 ?

Maintenant que Starfield est enfin sorti, les équipes de Bethesda peuvent désormais se focaliser davantage sur la conception de The Elder Scrolls VI. Cependant, n’espérez pas voir débarquer le RPG sur le marché avant encore un moment. D’après un document rendu publique il y a quelques mois au cours du procès opposant la FTC à Microsoft dans le cadre du rachat d’Activision-Blizzard, la « suite » de Skyrim ne devrait pas être commercialisée avant 2026, au mieux.

DokeV

Développeur/éditeur : Pearl Abyss

: Pearl Abyss Plateformes : PC – Consoles

: PC – Consoles Date/Fenêtre de sortie : Inconnue

Petit OVNI de cette liste, DokeV est un jeu d’action et d’aventure en vue à la troisième personne comprenant des activités solo, coopératives et multijoueur. Prenant place dans un monde ouvert futuriste où la technologie de l’IA est très développée, il cible volontairement un public familial par son ambiance colorée et le but même de son expérience consistant à collectionner et se lier d’amitié avec des créatures appelées les Dokébis. N’ayant pas donné de nouvelles depuis fin 2021, les dernières rumeurs à son sujet indiquent qu’il ne refera pas surface tout de suite puisque les équipes de Pearl Abyss priorisent actuellement la conception de Crimson Desert.

Dune: Awakening

Développeur/éditeur : Funcom

: Funcom Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series X|S

: PC – PlayStation 5 – Xbox Series X|S Date/Fenêtre de sortie : Inconnue

Suscitant grandement l’intérêt des amoureux et amoureuses de l’univers SF imaginé par l’écrivain Frank Herbert, Dune: Awakening se rapproche doucement mais surement de ses premières phases bêta fermées. En espérant qu’elles se dérouleront sans accrocs, rappelons qu’il s’agit d’un MMO axé sur la survie où notre propre personnage personnalisable doit chercher à prospérer sur Arrakis en contrôlant, par exemple, l’Epice, ressource indispensable pour commercer et faire son trou dans les hiérarchies des différentes factions tentant d’asseoir leur suprématie sur la planète.

Exoborne

Développeur/éditeur : Sharkmob/Level Infinite

: Sharkmob/Level Infinite Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series X|S

: PC – PlayStation 5 – Xbox Series X|S Date/Fenêtre de sortie : Inconnue

Dévoilé lors des derniers Game Awards, Exoborne est un looter shooter tactique chapeauté par le studio derrière le battle royale free-to-play Vampire The Masquerade – Bloodhunt. Tournant sous Unreal Engine 5 et prenant place dans une version post-apocalyptique des États-Unis rongés par le chaos provoqué par les caprices de Dame Nature et un conflit entre diverses factions, nous y suivrons les aventures de « Reborn », des survivants équipés d’implants et d’une technologie appelée Exo-Rig, devant récupérer de multiples ressources tout en combattant pour leur survie.

Fable

Développeur/éditeur : Playground Games/Xbox Game Studios

: Playground Games/Xbox Game Studios Plateformes : PC – Xbox Series X|S

: PC – Xbox Series X|S Date/Fenêtre de sortie : Inconnue

Se rappelant brièvement à notre bon souvenir au cours de la conférence Xbox de juin 2023, le prochain Fable ne serait entré en phase de pleine production que depuis début 2023 seulement selon Andy Robinson, rédacteur en chef du Video Games Chronicle. Autant dire qu’il va falloir continuer de s’armer de patience avant de découvrir ce que nous réserve exactement le RPG de Playgorund Games (Forza Horizon).

Honor of Kings: World

Développeur/éditeur : TiMi Studios/Tencent

: TiMi Studios/Tencent Plateforme(s) : Inconnue(s)

: Inconnue(s) Date/Fenêtre de sortie : Inconnue

Enchainant les bandes annonces sans date, fenêtre ni même plateforme de lancement depuis plus de deux ans, Honor of Kings: World demeure un action-RPG aussi intrigant que mystérieux aux yeux du public. Visuellement assez impressionnant, le titre nous plongera dans l’univers du MMO chinois Honor of Kings à travers un scénario, de l’exploration et des combats contre différents types d’ennemis tels qu’un puissant marionnettiste et de gigantesques créatures similaires à celles des productions Monster Hunter.

Infinity Nikki

Développeur/éditeur : Papergames

: Papergames Plateformes : PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 – iOS – Android

: PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 – iOS – Android Date/Fenêtre de sortie : Inconnue

Un open-world centré sur l’exploration et la mode, ce n’est pas commun et c’est Infinity Nikki qui souhaite nous vendre ça. Dans la lignée des titres Nikki qui rencontrent un réel succès sur mobiles, cet épisode beaucoup plus ambitieux se définit comme un jeu d’action et d’aventure où porter une tenue équivaut à bénéficier d’un pouvoir ou d’une capacité spécifique, une mécanique qui rappelle évidemment Balan Wonderworld. A part ça, nous ne savons rien d’autre de lui depuis sa seule et unique apparition fin 2022.

Light No Fire

Développeur/éditeur : Hello Games

: Hello Games Plateforme : PC

: PC Date/Fenêtre de sortie : Inconnue

Nouveau projet des créateurs de No Man’s Sky, Light No Fire fait partie des « World Premiere » majeures des Game Awards 2023. Très ambitieux, il s’agit d’un jeu d’action, d’aventure et de survie de type sandbox voulant nous immerger dans un monde ouvert fantasy généré procéduralement et d’une taille équivalente à celle de la planète Terre. Intégrant en plus de ça une expérience axée sur la coopération, nous sommes très curieux de savoir si le studio britannique réussira à assumer jusqu’au bout ce qui s’apparente pour le moment comme une nouvelle folie des grandeurs de leur part.

Project: The Perceiver

Développeurs/éditeur : 17ZHE Studio et Papergames/Papergames

: 17ZHE Studio et Papergames/Papergames Plateformes : PlayStation 4 – PlayStation 5

: PlayStation 4 – PlayStation 5 Date/Fenêtre de sortie : Inconnue

Project: The Perceiver est un jeu d’action et d’aventure chinois qui nous fait toujours autant de l’œil malgré une année entière de silence radio maintenant. Ici, 17ZHE Studio et Papergames souhaitent nous faire voyager dans la peau du « Maître de Varietas » arpentant un univers chaotique où les croyances et les idéaux s’affrontent. Au cours de nos escapades, nous aurons notamment la possibilité de collectionner des masques nous permettant de devenir les guerriers qui y sont liés et disposent de leur propre style de combat. Plutôt alléchant, non ?

Sand

Développeurs/éditeur : Hologryph et TowerHaus/tinyBuild

: Hologryph et TowerHaus/tinyBuild Plateforme : PC

: PC Date/Fenêtre de sortie : Inconnue

Dévoilé pendant le PC Gaming Show 2023, Sand a pour objectif de nous proposer une expérience orientée PvPvE en monde ouvert prenant place dans les contrées désertiques de Sophie, une planète dévastée par une catastrophe écologique. Autrefois colonisée par l’Empire austro-hongrois dans une version alternative de l’Histoire, elle est désormais le lieu où des Galiciens avides de liberté doivent s’entraider en dénichant les ressources et trésors nécessaires à leur survie.

State of Decay 3

Développeur/éditeur : Undead Labs/Xbox Game Studios

: Undead Labs/Xbox Game Studios Plateformes : PC – Xbox Series X|S

: PC – Xbox Series X|S Date/Fenêtre de sortie : Inconnue

Encore bloqué au stade de la pré-production en mars 2022 en raison des cas de sexisme et de harcèlements internes récurrents chez Undead Labs, State of Decay 3 a entre-temps reçu le soutien de The Coalition (Gears of War) pour essayer de repartir sur de meilleures bases. Malheureusement, le jeu de survie conçu sous Unreal Engine 5 n’a plus donné signe de vie depuis. Un peu à l’image du futur Perfect Dark et d’Everwild, le voir débarquer sur l’actuelle génération de consoles semble de plus en plus improbable.

Where Winds Meet

Développeur/éditeur : Everstone Studio/NetEase

: Everstone Studio/NetEase Plateforme : PC

: PC Date/Fenêtre de sortie : Inconnue

Révélé pendant la Gamescom 2022, l’action-RPG Where Winds Meet a refait surface lors du Tokyo Game Show 2023 par l’intermédiaire d’une longue vidéo de gameplay sans toutefois prendre la peine de partager la moindre fenêtre de lancement. Prenant notre mal en patience, rappelons que cette production aux airs de Ghost of Tsushima se déroulera en Chine, entre la fin de la dynastie des Dix Royaumes et le début de la dynastie des Song du Nord. Nous y suivrons les aventures d’un jeune épéiste affrontant des monstres et des êtres humains pouvant se spécialiser dans plusieurs métiers dans un monde qui évoluera en fonction des décisions qu’il prendra.

The Witcher 4/The Witcher Remake

Développeurs/éditeur : CD Projekt Red et Fool’s Theory/CD Projekt

: CD Projekt Red et Fool’s Theory/CD Projekt Plateformes : Inconnues

: Inconnues Dates/Fenêtres de sortie : Inconnues

En conclusion de cet article, faisons un rapide point sur les deux principaux projets en préparation autour de la licence The Witcher. Développant en parallèle le RPG narratif The Thaumaturge, Fool’s Theory n’a donné aucune nouvelle du remake du premier épisode qui, sauf surprise, ne devrait pas sortir avant un bon moment. Quant au prochain opus, arbitrairement intitulé The Witcher 4 bien que rien n’indique que ce sera son nom exact, la moitié des effectifs de CD Projekt Red planchent déjà dessus. A suivre…

Et vous, quel(s) jeu(x) en monde ouvert attendez-vous pour 2024 et les années à venir ?