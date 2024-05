Xbox dit « avoir besoin de plus petits jeux qui offrent du prestige et des récompenses » après avoir fermé Tango Gameworks

La petite phrase de trop

Suite au mail envoyé aux équipes de ZeniMax, une réunion a été organisée hier au sein de l’entreprise afin que les exécutifs s’attardent sur cette situation. C’est là que ZeniMax s’est dit être incapable de gérer autant de studios et de projets, et ce n’était pas la déclaration la plus lunaire de ce meeting. Selon The Verge, qui s’appuie sur des témoignages de personnes sur place, Matt Booty aurait ainsi affirmé que l’un des buts principaux de Xbox dans les années à venir sera de compter sur des petits jeux qui lui apportent de la renommée :

« Nous avons besoin de plus petits jeux qui offrent du prestige et des récompenses »

Autant dire que plus personne n’y croit vraiment aujourd’hui. Car la description colle parfaitement à Hi-Fi Rush, développé par un Tango Gameworks qui vient justement d’être victime d’une fermeture. Là encore, on pourra tenter d’être pragmatique (même si on en a pas franchement envie) en se disant que Hi-Fi Rush ne peut guère être qualifié de « petit jeu » à l’échelle de l’industrie, dans la mesure où il possédait beaucoup plus de moyens humains et financiers que beaucoup d’autres jeux, mais à l’échelle de Xbox et de ZeniMax, il pourrait totalement coller à la description. Après tout, il s’agit d’un jeu vendu à un tarif réduit, sorti par surprise et récompensé par de multiples awards.

Pour Hi-Fi Rush 2, Tango souhaitait recruter plus de personnes et peut-être que ce projet n’entrait plus dans la case décrite par Booty, mais il y avait sans doute un autre compromis à trouver plutôt que de fermer le studio.

Autant dire que même avec une gymnastique mentale forcée, il est impossible de ne pas noter l’hypocrisie de Matt Booty ici. Elle est d’autant plus évidente lorsque l’on sait que l’une des raisons derrière ces fermetures est de vouloir concentrer les forces de ZeniMax sur ses licences les plus populaires, comme The Elder Scrolls et Fallout. On est loin des « plus petits jeux » souhaités donc.

On laisse le mot de la fin, ou plutôt l’image de fin à John Johanas, directeur créatif derrière Hi-Fi Rush, qui n’a pas manqué de partager son étonnement face à cette déclaration (et on a nous aussi fait cette tête) :