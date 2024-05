Paper Sky a besoin de vous

Vous le savez, organiser l’AG French Direct fait que nous sommes en permanence à la recherche de productions de jeux par des développeurs français ou francophones. C’est dans le cadre de la préparation de la prochaine édition (qui aura lieu le 29 mai à 18h, heure française, on le rappelle) que nous avons découvert le projet de BRUTE FORCE aka Matthieu Houllier, un développeur d’Annecy à qui on doit déjà Crumble sorti sur Steam et Switch en 2020.

Le principe de Paper Sky est assez simple, on y contrôle un avion en papier créé via un éditeur qui permet de le plier comme vous voulez, et qui traverse un monde semi-ouvert avec des environnements et des styles graphiques très variées. Et en plus de devoir jouer avec la physique et la vitesse pour planer de la manière la plus efficace possible, l’avion peut aussi se transformer en boule de papier pour rebondir sans trop perdre d’élan et faire en sorte que les obstacles puissent devenir des opportunités.

On espère que la feuille vient d’une ramette Dunder Mifflin

La campagne Kickstarter a débuté le 24 avril et elle en est déjà à un peu plus de la moitié des 35 000 euros espérés d’ici la date butoir du vendredi 24 mai. Le but est de sortir Paper Sky sur PC, Mac et Switch vers novembre 2025. Selon votre niveau de soutien, vous pourrez être dans les crédits du jeu, accéder aux bêtas régulières pour suivre les coulisses et l’évolution, voire même proposer vos propres éléments et customisations.

Si cela vous intrigue, la page Steam du jeu est déjà disponible et permet de télécharger une démo d’une durée comprise entre 15 et 30 minutes (on vous recommande plutôt d’y jouer à la manette) et de vous faire votre propre avis avant d’éventuellement participer à la campagne, ou ne serait-ce que l’ajouter à votre liste de souhaits si le cœur vous en dit.

Et si le financement se passe bien, il n’est pas impossible que Paper Sky redonne des nouvelles assez vite. Par exemple le dernier mercredi de ce mois, mais on dit ça comme ça…