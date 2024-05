De la survie avec des masques

C’est une année bien chargée pour le genre des jeux de survie. Après Palworld et Enshrouded, d’autres prétendants sont attendus, notamment un dénommé Soulmask. Plutôt discret depuis son annonce l’année passée, il a refait surface lors de différentes phases de test en début d’année et semble avoir amassé un petit paquet de wishlists sur sa page Steam. 300.000 si l’on en croit le dernier communiqué de presse, ce qui n’est pas un petit chiffre.

Avec la promesse d’une arrivée cette année, le studio vient de confirmer la date de sortie : Soulmask sera disponible le 18 juin 2024 sur PC via Steam. A cette date, il sera possible de découvrir une aventure plus complète que les dernières bêtas (dont la dernière est toujours active jusqu’au 15 mai), avec la promesse de 500 heures de gameplay. Sept maps seront proposés, avec de nouveaux biomes volcaniques et montagneux, un nouveau système de création de personnages et tout à un tas d’améliorations suite aux retours des joueurs et des joueuses.

Jeu de survie assez classique au premier regard, Soulmask veut se démarquer avec d’autres arguments. Il y a notamment la faune, qui prend une place importante dans l’aventure, avec différents comportements pour les animaux. On peut également noter un système de recrutements d’ennemis issus d’autres tribus ou encore un système de masque avec des pouvoirs mystérieux. Pour l’instant, nous n’avons aucune information quant à la durée de cet accès anticipé.