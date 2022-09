Accueil » Actualités » State of Decay 3 passe sous l’Unreal Engine 5 et reçoit de l’aide de The Coalition (Gears of War)

State of Decay 3, le troisième de cette série de jeux de survie zombie en monde ouvert, a été annoncé en 2020 lors d’un showcase Xbox. Mais depuis, aucune information ni date de sortie. Et pour cause, le développement du jeu s’embourbe dans les mêmes travers que l’on a pu entendre dans d’autres studios ces dernières années. Mais on en sait désormais plus sur l’état du développement et sur la suite.

Undead Labs a bien besoin d’aide

Dans une tribune donnée à Kotaku, on avait appris que l’équipe d’Undeads Labs subissait beaucoup de problèmes managériaux, ainsi que des problèmes de discrimination et de sexisme au sein de l’entreprise. Ces soucis internes auraient gelé le développement du jeu dans sa phase de pré-production, et ils seraient initialement survenus suite au rachat d’Undead Labs par Microsoft, qui n’était absolument pas au courant. Depuis la sortie de cette affaire, on ne sait pas vraiment ce qu’il en est du développement.

Le directeur de Xbox Game Studios, Matt Booty, a donné quelques informations concernant l’avancée du projet de State of Decay 3 lors d’un podcast :

« Vous avez mentionné Undead Labs, ils travaillent avec The Coalition à Vancouver, notre studio Gears of War, en utilisant une partie de la technologie de l’Unreal Engine 5 et certaines des choses qui ont été dans Gears of War avant de l’intégrer à State of Decay 3 »

On sait à présent que le jeu reçoit l’aide de The Coalition, le studio racheté aussi par Microsoft derrière Gears of War. L’autre informations à retenir, c’est que State of Decay 3 est maintenant développé sur l’Unreal Engine 5. On ne peut donc qu’espérer que l’aide de The Coalition permettra à State of Decay 3 de voir le jour dans les meilleures conditions.