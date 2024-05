MultiVersus tease l’arrivée du Joker dans le casting avant le grand retour du jeu le 28 mai

MultiVersus fait le clown

On le savait grâce au dataminage de ses lignes de dialogues (ou de celles des autres parlant de lui), le Joker rejoindra bien Batou et Harley Quinn au sein du casting de MultiVersus. Pour l’instant, il faut se contenter ce petit teaser qui montre Batman s’apprêter à affronter sa Némésis qui vient apparemment de vaincre Bugs Bunny, Sammy et Arya Stark. Il faudra attendre lundi pour avoir son trailer de gameplay.

Mais pour patienter, les développeurs ont tout de même partagé quelques séquences sur le Discord officiel du jeu, qui ont été compilées sur Youtube par certains membres de la communauté comme Bugzvii dont on utilise la vidéo-ci dessous. Le studio Player First Games ne précise pas si Joker sera jouable dès le retour du jeu le 28 mai ou s’il arrivera un peu plus tard mais on peut au moins dire que c’est le légendaire Mark Hamill qui reprend du service pour l’occasion.

Certes, il avait déclaré qu’il ne doublerait plus le personnage suite au décès de Kevin Conroy mais l’iconique duo est bien réuni puisque le meilleur interprète du Chevalier Noir tout média confondu est déjà le Batman de MultiVersus. Et en plus, on se doute bien que tout a été enregistré il y a bien longtemps vu que le personnage serait probablement sorti fin 2022-début 2023 si le jeu n’avait pas fait son départ non-assumé.

On a été un peu mauvaise langue en introduction de cet article mais depuis mars, le site officiel a quand même eu droit à deux messages des développeurs pour revenir sur les changements par rapport à la version précédente, notamment sur le nouveau netcode rollback. Mais on apprend aussi que l’interface a été repensée pour être plus lisible, côté gameplay, on note l’ajout de dash attacks et de parries tandis que l’on nous promet une grosse refonte de tous les combattants.

MultiVersus reviendra pour un deuxième round le 28 mai sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC.