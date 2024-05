Test Logitech G PRO X 60 – Un clavier 60% ultra personnalisable

Les claviers 60% se sont largement imposés ces dernières années, en particulier dans le milieu du jeu vidéo compétitif dont l’eSport. Pratique et facilement transportable, les différentes marques se sont lancé dans ce secteur avec plus ou moins de réussite. Logitech se lance avec un peu de retard dans la course via sa gamme Logitch G dédié au matériel gaming. Le Logitech G PRO X 60 est donc la première tentative dans le secteur des claviers 60%. Nous l’avons testé durant plus de deux semaines, et malgré d’excellentes bases, nous allons voir qu’il manque encore de raffinement pour un clavier vendu 200€.

Design

En matière de design, le clavier G PRO X 60 présente une apparence assez standard à première vue, offrant toutefois une variété de coloris tels que noir, magenta et blanc. Une particularité notable réside dans la touche « échap » blanche, personnalisée aux couleurs de la gamme G. Cependant, pour ceux préférant une uniformité de couleur, une touche « échap » standard est également fournie dans la boîte.

Logitech opte pour une approche sans grand risque mais efficace, en ciblant clairement les joueurs. Le clavier est robuste, grâce à un châssis principalement en plastique renforcé par une plaque supérieure en métal. L’inclinaison de base est déjà très fonctionnelle, mais peut être légèrement augmentée grâce aux patins réglables. Globalement, le produit démontre une excellente qualité de construction.

Le G PRO X 60 est effectivement plus lourd que d’autres claviers de 60% que nous avons pu tester, mais loin de constituer un inconvénient, ce poids permet une manipulation intensive sans risque de déplacement intempestif. Bien que ce poids puisse sembler gênant pour le transport, Logitech a prévu un étui rigide d’excellente facture qui facilite le transport du clavier en toute sécurité.

C’est un plaisir de voir que l’appareil met aussi l’accent sur l’aspect pratique. Le clavier intègre une molette de volume sur le côté gauche et un interrupteur sur le côté droit permettant de désactiver les touches Windows, une fonctionnalité utile pour éviter les interruptions inopinées durant les sessions de jeu. Il dispose également d’un emplacement dédié sous le clavier pour ranger le dongle USB. Quant à l’éclairage, le clavier offre une option de lumière RGB minimaliste qui illumine uniquement les touches et peut être configurée via le logiciel. Certes, ce n’est pas aussi percutant que certains concurrents comme le Corsair K70 Pro Mini Wireless par exemple, mais la sobriété a aussi du bon. Ce sera aux goûts de chacun.

Performances

Le Logitech G PRO X 60 est équipé de switchs optiques GX disponibles en versions linéaires ou tactiles (notre modèle de test est muni de la version tactile). Durant les sessions de jeu, ce choix offre une frappe confortable et réactive. Toutefois, pour un clavier de ce prix, les attentes étaient plus élevées. La conception légèrement creusée des touches et un retour tactile faible laissent quelque peu à désirer, bien que l’utilisation de PBT pour les touches soit louable pour sa texture plus robuste et sa durabilité supérieure par rapport aux touches en ABS standard. Les touches plus larges, comme la barre espace, offrent une sensation plus douce qui est appréciable.

Malheureusement, les commutateurs tactiles ont cette fâcheuse tendance à produire énormément de bruit et c’est effectivement bien le cas ici. Bien qu’après plusieurs heures de jeu sur nos cobayes habituels, tels que Counter Strike 2, Battlefield 2042 ou Genshin Impact, les performances soient au rendez-vous grâce à la connexion sans-fil Lightspeed à 2,4 GHz (il est également possible de le connecter en bluetooth), il est important de souligner que le taux d’interrogation est de seulement 1000 Hz, alors que certains concurrents offrent jusqu’à 8000 Hz.

Pour un joueur occasionnel, cela ne fait pas de grosses différences, cependant à ce prix et pour un produit qui met en avant sa dimension compétitive, il est difficile de fermer les yeux sur ce détail. Le clavier gaming de Logitech est exclusivement taillé pour le jeu, cela signifie que si vous comptez sur une utilisation hybride il va falloir bien y réfléchir. En effet, en oscillant très souvent entre jeu et rédaction d’articles sur ActuGaming, l’usage prolongé en traitement de texte n’était pas des plus confortables

Logiciel et autonomie

Le principal atout du Logitech G PRO X 60 réside dans son haut degré de personnalisation. C’est d’autant plus avantageux si vous possédez d’autres appareils Logitech. On profite tout d’abord d’un logiciel G HUB assez clair qui propose même des tutoriels rapides pour nous aider à exploiter pleinement leurs appareils. Vous disposez tout d’abord d’un onglet pour changer le type d’éclairage et les couleurs, que vous pouvez synchroniser avec d’autres produits de la marque grâce à Lightsync. Un troisième onglet vous permet d’activer ou de désactiver certaines touches lors de l’activation du mode jeu via l’interrupteur situé sur le côté droit.

Le plus gros morceau de cette interface est sans conteste celle consacrée à la personnalisation des touches et des raccourcis. Vous avez accès à trois niveaux de personnalisation : le remappage des touches standard, les fonctions activées par la touche FN, et les contrôles via G-Shift. Il faut aimer prendre le temps de bidouiller, mais ce système très élaboré offre la possibilité de créer des macros extrêmement complexes. Pour les joueurs compétitifs, ces ajustements peuvent être cruciaux pour une expérience de jeu optimisée et personnalisée.

En termes d’autonomie, le clavier est performant avec jusqu’à 65 heures d’utilisation après une charge complète, bien que Logitech ne spécifie pas si cette estimation est basée sur l’utilisation de la connexion Bluetooth ou Lightspeed. Dans notre cas, nous avons utilisé le clavier intensivement pendant presque une semaine avant de devoir le recharger via le câble USB-C vers USB-A inclus.