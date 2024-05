Grounded, le jeu de survie de la taille d’un Minimoys vaut-il le détour en 2024 ?

Conditions de test : Nous sommes retournés sur le jeu sur PlayStation 5 pendant une trentaine d’heures et Nintendo Switch pendant environ 3h, par le biais de codes envoyés par l’éditeur.

Un petit pas dans le monde géant des jeux de survie

Grounded est un jeu de type survie en bac-à-sable par les papas de Fallout New Vegas, The Outer World, ou encore plus récemment Pentiment qui est ressorti sur Switch, à savoir les talentueux de chez Obsidian Entertainment. Le titre nous fait incarner l’un des quatre enfants disponibles, dont ces derniers se sont fait rapetissés dans un jardin familial, et leur objectif ultime est de trouver le moyen de revenir à leur taille normale tout en survivant du mieux que possible dans ce terrain de jeu aussi petit que dangereux à parcourir.

Comme tous les jeux de survie, la gestion de notre personnage est primordiale si on veut s’en sortir sans mourir bêtement de faim ou de soif, ou plus absurdement d’un manque d’endurance lors d’une course poursuite avec un groupe très agressif d’araignées qui font cinq fois notre taille.

Concernant cet aspect, Grounded n’a pas tellement changé depuis son early access et honnêtement il n’en avait pas forcément besoin car, la gestion de la faim et de la soif est classique mais tout bonnement efficace. De plus, on a toujours cette ingénieuse idée d’avoir fait des petites gouttes d’eau à taille humaine, une source indispensable pour assouvir sa soif.

Généralement on retient d’un jeu de survie de type bac à sable tout l’aspect construction, et Grounded se trouve assez bien garni en termes de possibilité. On peut ainsi mettre nos talents d’architecte à exécution, avec par exemple la possibilité de mettre des demi-murs, demi-fondations, ou au contraire, des éléments bien plus larges pour gagner du temps sur la construction. En plus, si vous aimez décorer vos intérieurs vous allez être servis avec les nombreux items de décoration disponibles, afin d’avoir une base en feuille à notre image.

Le petit jardin a bien poussé depuis le temps

Le but principal d’une early access, est de sortir son jeu dès que ce dernier est jouable avec un contenu suffisant pour tenir quelques heures et en rajouter par la suite au fil des mises à jour pour tenir les joueurs et joueuses en haleine pendant plusieurs mois, voir années.

S’il y a bien un point fort majeur de Grounded c’est sa beauté d’explorer les différents biomes, avec ses graphismes chatoyants et colorés qui n’ont pas pris une ride depuis 2020, rendant le titre unique dans sa direction artistique et totalement grisant à parcourir.

En quatre ans, le soft a su amener des nouveaux environnements avec notamment un bac à sable pour enfant, un barbecue renversé avec ses cendres de charbon, une haie pleine de verticalité, ou encore l’un de nos biomes préférés, l’étang de carpe amenant une zone aquatique entièrement explorable, mais attention à ne pas se faire gober par une carpe koi.

Dans ses différents biomes sont dissimulés des sites iconiques d’objets humains qui paraissent géants vu notre taille, avec parfois des références à d’autres licences comme un jouet de Rash de la licence Battletoads. Mais également, comme au premier jour, des laboratoires cachés aux quatre coins de la carte, qui servent essentiellement à débloquer de nouvelles recettes en analysant différents matériaux, dont une multitude d’armes et armures toutes originales, dont la rareté dépendra de leur utilité à casser des ressources d’un certain rang dans l’open world.

Il n’y a pas que la survie qui a bien grandi dans Grounded, l’histoire a également évolué avec enfin un début et une fin à notre terrain de jeu car, nos petits personnages sont toujours en quête de retrouver leur taille normale. Mais à l’instar d’un ARK ou The Forest, le scénario n’est pas indispensable pour profiter pleinement du contenu de Grounded, il sert juste de fil conducteur pour le titre, pour celles et ceux qui veulent chercher un objectif à accomplir dans leur partie, un peu comme l’Ender Dragon dans Minecraft.

Une version Switch qui tourne, et c’est déjà ça..

Dans la lancée de Microsoft à sortir ses jeux phares sur d’autres plateformes comme avec Pentiment et Sea of Thieves, dont l’un ne pourra probablement jamais naviguer sur Nintendo Switch, à moins d’une sortie sur la prochaine console japonaise qui tarde à se présenter au public.

Si l’impossibilité de partir en mer sur la mer des voleurs sur Switch est triste, nous comprenons néanmoins ce choix de ne pas porter Sea of Thieves quand on voit l’état de Grounded sur la console de Nintendo, qui peine à tourner correctement.

Bien évidemment, il était plus qu’évident que le jeu serait inférieur aux autres plateformes, et cela reste tout de même brillant d’avoir essayé de sortir le titre sur un hardware aussi ancien que la Switch. Cependant, il est beaucoup trop difficile de recommander cette version si le choix s’offre à vous.

En effet, le soft tourne avec beaucoup de difficultés techniques, dont des FPS qui visent les trente images par seconde avec des chutes régulières, une résolution extrêmement basse rendant le titre flou au possible, même le texte ce qui est incompréhensible, pouvant donner mal aux yeux sur le long terme en version portable, et des temps de chargement qui se comptent en de nombreuses minutes.

Cela dit, Grounded reste tout de même ambitieux surtout dans un monde où Pokemon Écarlate et Violet existent. Malheureusement, avec tous les problèmes cités en amont, en plus des texturent et insectes qui apparaissent à seulement deux mètres de nous, il est compliqué d’y jouer sur Switch même si la qualité du portage reste supérieur à un autre jeu d’Obsidian, The Outer World.

En outre, Grounded est devenu un excellent jeu de survie qui propose un contenu gargantuesque qui n’attend qu’à être parcouru dans cet immense jardin qui sera votre terrain de jeu, et ce, même sur la console de Nintendo, qui a au moins le privilège de ne pas avoir de contenu amputé.