Bethesda célèbre les 30 ans de The Elder Scrolls avec un tout petit mot pour l’avancée de The Elder Scrolls VI

Un développement encore peu avancé

N’attendez pas de nouvelles fracassantes concernant le jeu, puisque même si Bethesda fête les 30 ans de The Elder Scrolls, ce sixième épisode avance à son rythme, le plus lentement possible. C’est via un simple tweet que l’éditeur veut fêter cet anniversaire pourtant très symbolique, avec un message qui ressasse les bons souvenirs et quyi fait le point sur l’état de la licence aujourd’hui.

Bethesda ne pouvait donc pas passer à côté d’une mention pour The Elder Scrolls VI, qui est visiblement avancé à un point ou des démos très peu avancées sont jouables en interne :

« Nous sommes en plein dans le développement du prochain chapitre, The Elder Scrolls VI. Même maintenant, retourner à Tamriel et jouer à des builds peu avancées nous donne la même joie, la même envie d’aventure et d’excitation. »

Rien d’étonnant à cela puisque le jeu est entré dans sa phase de développement l’année dernière, ce qui veut dire que les idées qui ont germé durant la pré-production sont maintenant appliquées et testées. Comprenez par là qu’il faudra plutôt attendre le l’anniversaire prochain, ou celui encore après, pour avoir des informations plus concrètes. Au moins, ça avance.