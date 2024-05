Marvel Rivals : Une fuite semble dévoiler la liste entière de tous les personnages jouables dans le shooter free-to-play

Les futurs personnages déjà connus ?

Pour le moment, 19 personnages ont été annoncés au casting de Marvel Rivals, mais il y en aurait bien plus que cela en préparation. L’insider rapporte aujourd’hui que 20 autres héros et vilains sont prévus, et si on ne connait pas encore leur date d’arrivée, on connait au moins le nom de chacun.

Si l’on se fie à ce dataminage, voici les personnages qui seront disponibles pour Marvel Rivals, à terme :

Hulk

Punisher

Storm

Loki

La Torche humaine

Doctor Strange

Mantis

Hawkeye

Captain America

Rocket Raccoon

Hela

Cloak & Dagger

Black Panther

Groot

Ultron

Magik

Moon Knight

Luna Snow

Squirrel Girl

Black Widow

Iron Man

Venom

Spider-Man

Magneto

Scarlet Witch

Thor

Mr. Fantastic

Le Soldat de l’Hiver

Peni Parker

Star-Lord

Blade

Namor

Adam Warlock

Jeff le Requin

Psylocke

Wolverine

La Femme Invisible

La Chose

Iron Fist (Lin Lie)

Beaucoup de personnages très populaires donc, avec des noms qui s’intègrent bien dans un jeu de type hero-shooter, tandis que d’autres surprennent. Si la liste est vraie, on a hâte de voir comment Jeff le Requin se comporte sur le champ de bataille, tout comme Squirrel Girl. Miller Ross indique aussi avoir trouvé cinq lieux encore non-annoncés et qui pourraient ou non figurer dans le jeu final, à savoir :

La base Erebus d’Hydra

L’Empire intergalactique du Wakanda

L’Empire de la Nuit Eternelle

Klyntar

Krakoa

Le test alpha du jeu devrait avoir lieu dans les prochains jours, ce qui veut dire que l’on en saura plus très prochainement.