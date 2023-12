Monster Hunter Wilds : l’après Monster Hunter World

Capcom fêtera en mars prochain les 20 ans de la série Monster Hunter. Avant la fin de cette année, Ryozo Tsujimoto a choisi les Game Awards 2023 pour annoncer officiellement Monster Hunter Wilds, le prochain opus du jeu de chasse. Prévu sur PC, PS5 et Xbox Series, sa sortie est fixée pour 2025 sans plus de précision.

Le trailer fournit d’autres détails captivants. On remarque immédiatement une densité de la faune nettement accrue par rapport aux jeux précédents, avec des hordes de monstres visibles aux alentours. Bien qu’il ne soit pas encore clair si la série va opter pour un monde ouvert unifié, la sensation d’un espace d’exploration élargi est palpable.

Le RE Engine de Capcom, bien que non confirmé, semble être utilisé à son plein potentiel, comme en témoignent les effets météorologiques impressionnants dans le trailer. On y voit notamment une énorme tempête de sable poursuivant le chasseur et la foudre frappant un monstre et les alentours. L’équipe de développement semble avoir poussé plus loin les interactions avec l’environnement. Une autre nouveauté est la monture, capable non seulement de courir comme un Chumsky, mais également de planer.

La série est désormais reconnue mondialement depuis Monster Hunter World. On peut donc s’attendre à une sortie internationale, et nous espérons vivement la présence de crossplay, un élément manquant dans Monster Hunter Rise.

Ryozo Tsujimoto a également annoncé sur la scène des Game Awards que davantage d’informations seront révélées l’été prochain.