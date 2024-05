Si vous étiez passés à côté de Banishers: Ghosts of New Eden lors de sa sortie en février, vous pouvez dès à présent vous offrir une session de rattrapage avec une démo qui vient d’être publiée sur PC, PS5 et Xbox Series.

Cela vous donnera accès à quelques minutes de jeu en compagnie des bannisseurs et amants que sont Antea et Red dans la région de New Eden en Amérique du Nord, histoire de vous faire une idée sur ce sympathique action-RPG qui a de belles qualités en stock malgré quelques carences et un classicisme trop prononcé.

👻🎮 Want to try being a Banisher?

Unleash your inner ghost hunter by playing the new Banishers: Ghosts of New Eden demo, now available on PC, Xbox Series X|S and PlayStation 5!

Step into the mystery and gear up for the supernatural: https://t.co/q1HofhiH4K pic.twitter.com/l5qSQ8OpR5

— DON'T NOD (@DONTNOD_Ent) May 7, 2024