Test Drive Unlimited Solar Crown

Vivez de façon luxueuse avec ce nouvel épisode de la licence Test Drive. Test Drive Unlimited Solar Crown est un jeu de course qui arbore plusieurs marques de voitures des plus cotés parmi lesquelles on liste Apollo, Bugatti, Dodge, Ferrari, Koenigsegg, Lamborghini et Porsche. Au fur et à mesure de la progression du joueur, il sera donc possible de se mettre au volant des voitures les plus somptueuses qui soient tout en ne manquant de fringuer son avatar comme il se doit.