On a joué à Killer Klowns From Outer Space: The Game : Le nouveau jeu multi d’Illfonic fait-il bien le clown ?

Une adaptation qui se veut fidèle au film d’origine

Avant de nous lancer corps et âme dans notre première partie, il est important de rappeler ce que va être Killer Klowns From Outer Space: The Game. Il s’agira d’un titre multijoueur asymétrique à la troisième personne opposant sept humains contre trois clowns tueurs sanguinaires. Le tout, dans des cartes qui seront extrêmement fidèle aux lieux iconiques du film de 1988. Qui plus est, le but des clowns sera de dézinguer tous les humains sur la maps, tandis que ces derniers devront trouver un moyen de s’échapper. Un principe qui nous fait logiquement rappeler les jeux du studio, en particulier Friday The 13th : The Game qui adoptait un principe similaire.

Dans les bonnes choses à noter par ailleurs, Illfonic s’est même rapproché des créateurs originaux du film pour le développement du soft qui a pris un peu plus de deux ans. Le but de les avoir consultés, est tout simplement d’être un maximum fidèle à la production cinématographique de 1988, ce qui sera une très bonne chose pour les fans de ce nanar de série B. Et il faut le dire, son côté absurde risque de plaire assurément.

Concernant son contenu à sa sortie le 4 juin prochain, cela reste encore flou. Outre les cinq classes qu’il y aura côté humain comme clown, nous n’en savons toujours pas plus sur le nombre de maps qu’il y aura à son lancement. Les développeurs n’ont pas voulus nous en dire plus à ce sujet, et ni s’il y aura à minima un mode hors ligne contre des bots. Cela dit, nous avons été rassuré sur le fait que le jeu s’offrira du contenu post lancement, comme ce fût le cas pour Friday The 13th : The Game. Il ne restera plus qu’à voir si sur le long terme, Killer Klowns From Outer Space: The Game parviendra à être régulier dans son contenu pour ne pas perdre les joueurs. Nous pourrons mieux en juger lors du test.

Faire le clown, si génial ?

Sur les deux parties effectuées, nous avons commencé par jouer ces vilains clowns. Via deux classes que nous avons testé sur les cinq disponibles, sachez que ces derniers auront des armes et compétences différentes. Elles paraissaient assez diverses, dont une vous permettant de vous téléporter sur la map en atterrissant sur vos adversaires humains si vous visez bien.

Qui plus est, nos tueurs ont à disposition des armes rigolotes de corps à corps (gant de boxe, maillet…), ainsi qu’une pétoire pouvant transformer les humains en cocon de barbe à papa, voire un bazooka popcorn plutôt fun à utiliser. L’arsenal semble assez conséquent sur chaque classe de clown, mais il faudra voir sur la version finale ce qu’il en sera du système de progression, que nous n’avons pas vu mais qui devrait vraisemblablement déverrouiller de nouvelles armes ou compétences en aval.

Cela sera à confirmer, mais il faut souligner que malgré de bonne idées dans le gameplay qui reste fun dans son ensemble, le tout reste trop rigide et imprécis. Notamment sur le corps à corps, qui manque de précision sur l’appréciation des distances, en sus d’être un poil archaïque. Néanmoins, l’objectif des clowns de déclencher le clownpocalypse est plutôt original. Cet événement peut se produire plus ou moins rapidement en réunissant des cocons de barbe à papa dans des machines à laquais, servant à invoquer des mini clowns tueurs pouvant chercher des noises aux humains.

Concrètement, outre tuer juste des humains, cette partie du gameplay nous a semblé un minimum plaisante. On notera également la présence d’exécutions que l’on peut faire sur les humains une fois à terre. Celles-ci devraient être variées, tout en renforçant le côté jubilatoire de contrôler ces clowns sanguinaires. Pour ce qui est enfin de l’équilibrage, il faudra voir lors du test si les parties ne sont pas trop abusées d’un camp comme dans l’autre.

Les humains ont la côte

Quant à la partie humain, le déroulement est classique et peu original pour le moment. Vous aurez pas mal de possibilités de vous échapper, et il faudra comme toujours fouiller les moindres recoins de la map, afin de trouver les éléments nécessaires pour faire marcher un bateau, ou vous enfuir d’une autre façon.

En revanche, les humains pourront aussi se défendre avec des objets trouvés çà et là comme un fusil à pompe ou clef à molette. Les bougres pourront aussi se cacher des yeux des clowns via quelques containers présents un peu partout sur la carte. Comme évoqué plus haut, le gameplay du camp des humains reste hélas assez rigide. De plus, il faudra voir si chaque classes seront complémentaires, ce qui était difficile à voir sur ces deux petites parties effectuées.

La partie humain nous a permis aussi de voir une subtilité de gameplay qui va être bougrement intéressante dans le retournement de situation lors des parties. Si vous personnage meurt des mains d’un clown, sachez qu’il sera possible en attendant de réapparaitre si vos coéquipiers activent une capsule de réapparition, d’effectuer quelques mini-jeux reposants.

Ils sont chouettes, bien pensés, et vous donne la possibilité par la suite de choisir parmi trois cartes. L’une d’elle vous révélera un objet (armes, canette de redbull pour recharger l’endurance, hamburger pour la santé etc…), et vous pourrez au choix le conserver jusqu’à votre prochaine et ultime réapparition, ou bien le donner à l’un de vos comparses pour qu’il puisse se soigner ou se défendre.

Cette mécanique est intéressante car elle permet d’aider vos coéquipiers indirectement, et potentiellement de retourner la situation si la partie est mal engagée. Il n’y aura en revanche que 5 mini-jeux différents à la sortie, mais d’autres seront rajoutés en aval. Sachez que visiblement, il sera possible via la montée en niveau de booster les statistiques de chaque protagoniste. Il faudra voir à quoi cela ressemble sur notre test final, même s’il est certain que le système se calquera sur Friday the 13th : The Game.

Pour terminer rapidement sur l’aspect graphique, Killer Klowns From Outer Space: The Game ne sera certainement pas ridicule. Le jeu tournait bien sur notre courte session de jeu, et le titre d’Illfonic proposait un moteur graphique realtivement soigné avec des effets graphiques qui restent dans les standards. Une fois encore, difficile de se faire un avis après 40 minutes, mais il faut dire que le travail d’Illfonic est de bonne facture, comme la fidélité infaillible aux décors du film.

Difficile de savoir quoi penser de Killer Klowns From Outer Space: The Game après 40 minutes de jeu. Ce dont on est sûr, c’est que la production d’Illfonic semble ici proposer un titre multijoueur atypique qui pourrait bien fonctionner. S’il subsiste des écueils dans le gameplay et que nous sommes dans l’inconnu concernant son équilibrage et contenu à son lancement, le soft pourrait à minima se démarquer par son ambiance soignée et absurde. Qui plus est, les quelques mécaniques de jeu autant du côté clown que humain proposées pourraient apporter une once de fun et de retournement de situation dans les parties. L’impression est donc pour l’heure bonne, avec quelques interrogations et de la méfiance. Rendez-vous le 4 juin sur PC, PS5 et Xbox Series pour le verdict final.