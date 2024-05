Vers une douzième année fiscale historique

Voilà onze ans que Capcom marche sur l’eau en enchaînant les succès critiques et commerciaux. Le dernier bilan en date nous montre que tous les chiffres sont à la hausse et pas qu’un peu, comme les résultats nets qui augmentent de 18,1% par rapport à l’année dernière, ce qu’il doit en grande partie à Resident Evil 4 Remake qui est son jeu le plus vendu durant cette année fiscale (s’étalant du 1er avril 2023 au 31 mars 2024) avec 7 millions d’unités écoulées au total.

Les autres titres de l’éditeurs n’ont pas à rougir, puisque si l’on englobe tous les jeux du catalogue (qu’ils soient sortis cette année ou non), on obtient 15 titres s’étant écoulés à plus d’un million d’exemplaires durant cette période. Dragon’s Dogma 2 est l’un d’eux, avec 2,62 millions de ventes en quelques jours, tandis que Street Fighter 6 en est à 3,3 millions.

Malgré cette année record que l’on pourrait croire difficile à dépasser, les prévisions pour l’année 2024-2025 sont encore plus optimistes. Capcom dit compter sur les remasters de Monster Hunter Stories, mais aussi sur sa nouvelle licence Kunitsugami: Path of the Goddess. Et ce n’est que le début puisque pour atteindre l’objectif fixé, il faudra sortir des grands noms. On pense à Monster Hunter Wilds même si sa sortie pourrait plutôt être fixée à la prochaine année fiscale. Vient alors en tête le nom de Resident Evil 9, surtout avec des rumeurs qui parlent d’une sortie au début de l’année 2025.

On en saura peut-être plus lors du Summer Game Fest, puisque Capcom doit encore préciser le reste de son line-up pour les mois à venir.