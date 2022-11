The Witcher : Le remake du premier jeu sera bien en monde ouvert

La licence The Witcher est plus que jamais au cœur de la stratégie de CD Projekt Red, avec plusieurs jeux en préparation dont un remake du premier épisode. Ce dernier sera réalisé sous l’Unreal Engine 5 et devrait s’appuyer sur les acquis de The Witcher 3 pour réimaginer cette aventure. On pouvait légitimement se demander si cela nécessitait de changer la structure du jeu en adaptant le RPG à la formule du monde ouvert, et visiblement, ce sera bien le cas.

Gros changement pour le premier épisode

IGN a relayé le dernier bilan financier du studio dans lequel on peut clairement voir CD Projekt Red déclarer que le remake de The Witcher disposera bien d’un monde ouvert. La fameux Project Canis Majoris est décrit comme étant un « jeu solo et un RPG en monde ouvert », ce qui n’était pas véritablement le cas du premier The Witcher lors de sa sortie en 2007.

On doit donc s’attendre à ce que les choses changent grandement pour cette épopée, avec des lieux qui devraient être plus vastes que par le passé. Reste à voir l’ampleur de ce monde ouvert, qui va drastiquement modifier le rythme du récit et la façon dont on aborde le jeu. On pourrait par exemple s’attarde à plus de quêtes et davantage d’à-côtés, mais il est encore trop tôt pour y penser, puisque ce n’est pas demain que ce remake nous arrivera.