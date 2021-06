Forza Horizon 5

Forza Horizon 5 est un jeu de course et est le 5ème épisode de la franchise tournée arcade de Playground Games. Ce nouveau volet va nous plonger dans un vaste monde ouvert en plein Mexique avec des décors et des environnements inspirés du pays. On y retrouvera un contenu solo avec de nombreuses courses ainsi que des épreuves en ligne, en compétition ou en coopération. Il y aura aussi un système de saisons et des conditions météorologiques, comme des tempêtes de sable.