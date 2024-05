Les Xbox Game Studios pourraient être les prochains sur la liste

Jason Schreier a pu recueillir plusieurs témoignages suite aux annonces concernant la fermeture de Tango Gameworks et des autres studios possédés par ZeniMax. Il s’avère que ces coupes ne seraient pas les dernières chez Xbox. Le journaliste ne précise pas qui pourraient être les cibles des prochains licenciements, mais The Verge ajoute que ce sont désormais les Xbox Game Studios en eux-mêmes qui pourraient dans le viseur :

« Les employés de Xbox se préparent désormais à la suite, car il semble peu probable que nous ayons vu les derniers licenciements chez Microsoft. Il y a des rumeurs parmi les employés selon lesquelles les Xbox Game Studios devraient prochainement subir des réductions. »

Derrière cette décision se cache une vigilance accrue de Microsoft à l’égard de Xbox. Le rachat d’Activision-Blizzard a demandé beaucoup d’efforts et des moyens financiers considérables, obligeant ainsi la marque à être plus efficace. Et lorsque l’on dit plus efficace, on veut bien entendu dire plus rentable, et effectuer des coupes budgétaires (et donc entraîner des licenciements) peut aider à cela.

Un Xbox Game Pass qui montre ses limites

Ce besoin est aussi motivé par un Xbox Game Pass qui est moins puissant que prévu. Le service est certes populaire et il reste le fer de lance de la marque Xbox, mais sa croissance interroge. The Verge et Bloomberg rappellent que les revenus générés par les jeux et les services chez Xbox ont augmenté massivement lors des derniers trimestres, mais que cette hausse est essentiellement provoquée par Activision-Blizzard. Sans l’éditeur, les chiffres stagneraient et les résultats de la division gaming seraient en baisse.

Pour faire face à cela, il se murmure qu’une augmentation du prix du Xbox Game Pass Ultimate est possible selon The Verge. Rien ne serait encore décidé et pour le moment, il ne s’agit que d’une idée parmi d’autres. Comme celle de proposer ou non les prochains Call of Duty directement sur le Xbox Game Pass. Lors du procès avec la FTC, Microsoft avait déclaré que ce n’était pas dans les plans et pour le moment, ce n’est toujours pas prévu par peur de trop diminuer les recettes générées par la licence.

On ne sait donc pas encore quel futur se dessine pour la marque Xbox mais l’entreprise est plus surveillée que jamais.