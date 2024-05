L’industrie réagit à la triste fermeture de Tango Gameworks et des autres studios de Bethesda

L’incompréhension règne

Le premier cri du cœur nous vient de Dinga Bakaba, directeur créatif chez Arkane Lyon, qui déplore le licenciements de ses collègues. Dans un long message posté sur X (Twitter), il rappelle l’évidence aux exécutifs qui se doivent de soutenir les artistes qui font le succès des entreprises :

« C’est absolument terrible. Permission d’être humain : à tout dirigeant qui lit ceci, rappel amical que les jeux vidéo sont une industrie culturelle du divertissement, et que votre métier en tant qu’entreprise est de prendre soin de vos artistes afin de les aider à créer de la valeur pour vous […] ne nous utilisez pas comme hommes de paille pour vos erreurs de calcul. Vous dites que nous vous rendons fier lorsque nous faisons un bon jeu. Rendez-nous fiers quand les temps sont durs. Nous savons que vous le pouvez, nous l’avons déjà vu. »

Il précise également que l’équipe d’Arkane Lyon est a priori hors de danger, ce qui ne l’empêche pas de déplorer la situation pour ses collègues américains :

« Pour l’instant, de grandes équipes disparaissent à nouveau sous nos yeux, et c’est un putain de coup de couteau au ventre. L’équipe de Lyon n’est pas en danger, mais soyez prudents et perspicaces à propos de tout cela, respectez la voix des personnes concernées et laissez-leur la place d’être entendues, c’est leur histoire à raconter, leurs sentiments à exprimer. »

Du côté de chez feu Tango Gameworks, on notera la seule prise de parole de John Johanas, directeur créatif sur Hi-Fi Rush, qui n’a pas les mots face à cette situation :

« Donc, voilà comment ça se termine… Malheureusement, je n’ai pas tout à fait les mots… Mais au moins merci à tous ceux qui nous ont soutenus. »

Shinji Mikami, qui a fondé le studio avant de le quitter il y a quelques mois, exprime lui aussi en peu de mots la tristesse autour de cette fermeture :

« Tango a fermé. Triste. »

Ailleurs dans l’industrie, d’autres studios ont affiché leur soutien envers les équipes mises à la porte. Comme Arrowhead (Helldivers II), avec son PDG Johan Pilestedt qui ne comprend pas pourquoi la revente de ces studios n’a pas été choisie dans l’espoir de conserver un peu plus d’emplois :

Et justement, certains studios veulent faire savoir aux artistes licenciés qu’ils recrutent et que leurs portes sont ouvertes, à l’image de Remedy avec le réalisateur d’Alan Wake 2 qui salue les équipes de Tango Gameworks tout en les invitant à postuler au sein du studio :

« Nous nous sommes beaucoup inspirés de The Evil Within et de The Evil Within 2 lors du développement d’Alan Wake 2. Ce sont deux d’excellents jeux d’horreur et je suis très triste que nous ne puissions pas voir une suite chez Tango Gameworks. Nous avons des postes ouverts chez Remedy, alors n’hésitez pas à nous contacter ! »

Une empathie différentes chez certains

En revanche, Mike Ybarra aurait sans doute du y penser à deux fois avant de parler lui aussi de cette affaire. L’ex-président de Blizzard n’en est pas à son premier avis controversé, mais il récolte sans doute la palme de l’indécence ici en défendant en premier lieu Phil Spencer contre les attaques à son sujet. S’il adresse bien heureusement ses pensées aux personnes laissées sur le carreau, il tient à montrer que son ancien boss n’est pas un technocrate sans cœur :

« Je vois beaucoup de reproches faits à Phil lors des annonces Xbox d’aujourd’hui. Je comprends. Mais le connaissant en tant qu’humain, je sais que cela le blesse autant que n’importe qui d’autre. Je ne peux pas parler au nom de tous les dirigeants, mais je le connais et je sais ce qu’il traverse probablement. Je n’essaie pas de défendre les décisions. Je pense que nous nous retrouvons tous dans des situations difficiles et inattendues (c’est certainement le cas). Cela fait partie du travail, tout comme la responsabilité des résultats. Mais c’est un bon humain et il se soucie profondément du processus créatif et des développeurs. »

Que Spencer mérite ou non le courroux de l’industrie ne devrait cependant pas être le premier sujet sur lequel s’exprimer. Pour le moment, l’intéressé garde son emploi et se trouve dans une situation que l’on ne pourrait pas qualifier de déplorable, contrairement aux artistes qui se retrouvent sans emploi, notamment par sa faute (il est en tout cas l’un des responsables).

Les autre dirigeants chez Xbox n’ont pas encore pris la parole

Le plus assourdissant dans cette situation reste le silence de Xbox. Les licenciements ont été annoncés hier via un mail de Matt Booty récupéré par IGN et l’entreprise n’a fait aucune déclaration publique depuis. Phil Spencer, Sarah Bond et les autres n’ont pas encore pris la parole pour parler de ces fermetures, alors qu’ils sont en général assez présents et vocaux sur les réseaux sociaux.

Le discours doit sans doute être en pleine préparation en coulisses, et Spencer doit faire vite puisqu’il sera forcé de communiquer publiquement sur le sujet à l’occasion des événements qui arrivent prochainement chez Xbox. D’abord, la sortie de Hellblade II qui se fera dans un contexte des plus particuliers ce 21 juin, et ensuite le Xbox Games Showcase qui aura lieu dans un mois. Par ailleurs, Ryan McCaffrey du site IGN a réussi à décrocher une interview live qui aura lieu juste après le showcase et le journaliste abordera forcément la question. On suivra donc cela de près.