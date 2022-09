Where Winds Meet

Where Winds Meet est un jeu d'action et d'aventure en monde ouvert qui prend place entre la fin de la dynastie des Dix Royaumes et le début de la dynastie des Song du Nord. On incarne un jeune épéiste qui devra se battre contre des monstres et des ennemis humains, toujours en choisissant son alignement moral via des choix à faire tout au long de l'aventure. Il peut même se spécialiser dans plusieurs métiers, comme devenir médecin, et parcourir le monde pour sauver les autres dans le besoin.