Hi-Fi Rush 2 et un potentiel nouveau Dishonored étaient en discussion avant la fermeture de Tango Gameworks et Arkane Austin

Deux projets qui n’étaient pas encore approuvés

Dans son enquête publiée sur Bloomberg, Schreier indique qu’une réunion avec les équipes de ZeniMax a eu lieu il y a quelques heures, et si les raisons exactes des fermetures n’ont pas été données, Matt Booty – présent sur place – a déclaré que les studios de l’entreprise « s’étalaient trop » comme du « beurre de cacahuètes sur du pain », mais aussi que les ressources n’étaient pas suffisantes pour ces studios.

Il a ajouté que la fermeture d’Arkane Austin n’était ainsi pas liée à l’échec de Redfall, ce que l’on a bien du mal à avaler. De son côté, Schreier indique qu’avant cette annonce, en plus du support de Redfall et des DLC qui étaient en chemin, le studio cherchait aussi à revenir à ses sources avec un nouveau jeu de type immersive sim.

Le journaliste indique même que cette équipe cherchait à pitcher un nouvel épisode de la série Dishonored, pendant qu’Arkane Lyon est occupé avec Marvel’s Blade. Et ce studio n’était pas le seul à avoir une bonne idée en tête. Tango Gameworks cherchait lui aussi à présenter ses idées pour une suite de Hi-Fi Rush, selon les sources de Bloomberg.

« Trop de studios à gérer »

Sauf que ces nouveaux jeux demandaient des moyens, et surtout des moyens humains. Ils souhaitent donc recruter de nouvelles personnes, et ce serait à cause de ce souhait que Xbox aurait décidé de fermer ces studios, n’étant pas en mesure de les agrandir et ne voulant pas risquer d’approuver ces projets pour les annuler ensuite. D’autant plus que Booty estimait qu’il s’agissait là de longs développements en perspective (allez savoir ce qu’il pense des autres jeux Bethesda), et qu’il fallait mieux y couper court dès maintenant tant qu’ils ne sont pas en production.

Jill Braff, qui est à la tête de ZeniMax Studios, aurait ainsi déclaré qu’il était déjà « difficile de s’occuper de neuf studios à travers le monde avec une équipe centrale limitée et des tâches qui augmentent constamment. » On pourrait rétorquer que c’était sans doute à Xbox de faire face à ce problème maintenant que ZeniMax fait partie de la maison. Et que si l’entreprise a trop de studios, ne pas en racheter constamment est une idée. La situation n’est pas loin de rappeler celle d’Embracer, qui a effectué les mêmes erreurs et qui en paye le prix aujourd’hui.

Maintenant, la priorité chez ZeniMax/Bethesda est de se reconcentrer sur les licences qui fonctionnent et qui sont les plus populaires, ce qui veut aussi dire moins de variété.