Palworld

Bienvenu dans le monde de Palworld, cet univers est rempli de créatures appelées Pals que vous pourrez capturer afin de les utiliser de différentes façons. Ces derniers pourront alimenter votre base en électricité, construire différentes structures, se reproduire, servir de bétail ou de monture pour explorer le monde. Vous pourrez également abattre et manger ces créatures ou même capturer des espèces protégées même si ces dernières options sont interdites et punies par la loi... enfin si vous vous faites choper. Enfin, Palworld est un jeu TPS qui propose plusieurs armes à feu et vos pals pourront vous épauler pendant les combats, vous servir de bouclier...