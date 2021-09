Lightyear Frontier

Lightyear Frontier est un jeu d'agriculture et d'exploration en monde ouvert développé par Frame Break et édité par Amplifier Game Invest. Jouable seul ou en coopération jusqu'à quatre en ligne, ce titre propose aux joueurs et aux joueuses de construire et gérer leur propre exoferme en exploitant les différentes ressources présentent sur une planète située à plusieurs années-lumière de la Terre, le tout rythmé par une narration mystérieuse et une bande-son cosmico-country.