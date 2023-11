PC Gaming Show Most Wanted : Le résumé complet des 37 annonces

Derrière cette introduction un peu cinglante se cache tout de même un réel effort de nos équipes pour vous récapituler tous les jeux importants présentés pendant cette conférence. Parce que si le PC Gaming Show n’est pas toujours très palpitant à regarder, il permet tout de même de mettre en valeur certains jeux intéressants qu’il serait dommage de mettre de côté. Et la bonne « nouvelle » dans cette édition Most Wanted, c’est qu’elle est moins longue que sa principale conférence de l’été.

Son intérêt, présenter les 25 jeux les plus attendus de la rédaction de PC Gamer, tout en diffusant des interviews et nouveaux trailers entre deux attentes. On vous prévient : nous n’avons pas listé l’intégralité des jeux qui ont été présentés tout simplement parce qu’une bonne partie d’entre eux n’avaient rien de nouveau à présenter. On s’attarde principalement sur les nouveaux trailers, les annonces de nouveaux jeux ou ces titres qui nous ont tapés dans l’œil.

Still Wakes the Deep

Date : Début 2024

: Début 2024 Plateforme(s) : PC – PS5 – XBOX SERIES

Récemment confirmé sur le Game Pass, Still Wakes the Deep a profité de l’événement pour diffuser une nouvelle vidéo. Ce jeu d’horreur narratif psychologique, développé par les créateurs de Amnesia: A Machine for Pigs, Everybody’s Gone to the Rapture et du prochain Vampire the Masquerade Bloodlines 2, n’a montré qu’un documentaire centré Jason Graves, le compositeur du titre. Pas vraiment de nouvelles images donc, bien que l’ambiance sonore aura forcément beaucoup d’importance dans un titre du style, comme nous le prouve l’utilisation d’instrument unique pour la musique principale.

Dwarf Fortress

Date : Déjà disponible

: Déjà disponible Plateforme(s) : PC

Dwarf Fortress est un jeu sorti en 2022 avec un style très minimaliste. Très bien reçu par les joueurs, le titre est toujours régulièrement joué, et affiche des évaluations extrêmement positives sur Steam. Bonne nouvelle pour la communauté : un mode aventure a été annoncé pour avril 2024.

Holstin

Date : Inconnue

: Inconnue Plateforme(s) : PC – PS5 – PS4 – XBOX ONE – XBOX SERIES – SWITCH

On a également pu revoir le prometteur Holstin, ce jeu d’horreur en pixel art qui va jongler entre vue isométrique et shooter avec visée à l’épaule. Direction la Pologne des années 90 où la ville de Jeziorne-Kolonia est infestée. Juste un nouveau trailer.

Under a Rock

Date : 2024 (accès anticipé)

: 2024 (accès anticipé) Plateforme(s) : PC – PS5 – XBOX SERIES

Peut-être l’une des belles surprises de cette conférence : Under a Rock a refait surface avec une première bande-annonce plutôt rigolote. Il s’agit d’un jeu de survie en monde ouvert, développé par Nordic Trolls, un jeune studio basé à Beijing et qui a été récupéré par Gameforge pour l’édition. Le titre nous mettra dans la peau d’un explorateur dans un monde avec de la génération procédurale et la possibilité d’y jouer en coopération jusqu’à 10 joueurs.

Persona 3 Reload

Date : 2 février 2024

: 2 février 2024 Plateforme(s) : PC – PS5 – PS4 – XBOX SERIES – XBOX ONE

On ne s’attendait pas forcément à le voir apparaître ici et pourtant : Persona 3 Reload est venu présenter un court message de la part de Ryota Niitsuma, producteur du jeu. Rien de vraiment nouveau, si ce n’est une courte déclaration du créateur qui remercie la communauté puis un trailer centré sur Ken Amada, l »un des personnages de l’aventure. On peut l’apercevoir discuter, échanger quelques coups en combat et c’est à peu près tout.

Unrailed 2: Back on Track

Date : 2024 (accès anticipé)

: 2024 (accès anticipé) Plateforme(s) : PC

Après un premier épisode qui avait charmé la communauté, la série Unrailed revient avec Unrailed 2: Back on Track. Sans surprise, on reste sur un jeu qui mise tout sur la coopération. Vous et vos amis allaient devoir coopérer pour construire votre réseau ferroviaire avec un épisode plus complet et plus ambitieux !

Harold Halibut

Date : Début 2024

: Début 2024 Plateforme(s) : PC – PS5 – XBOX

Celui-ci revient presque d’entre les morts. Dites-vous qu’en 2018, nous avions déjà pu y jouer lors d’un salon berlinois. A l’époque, les développeurs ne pensaient pas le sortir aussi loin, et pourtant, Harold Halibut a bien présenté une nouvelle bande-annonce pour confirmer une sortie en 2024. Avec sa direction artistique si atypique et son histoire qui s’annonce poignante, il est clair qu’on gardera un œil dessus.

Sands of Aura / Freedom Games

On passera rapidement sur un passage dédié à l’éditeur Freedom Games, qui est venu survoler plusieurs jeux qui arriveront prochainement. Un jeu G.I Joe par exemple, Lost Isle, ou encore Echoes of the Plum Grove. On revient surtout Sands of Aura, qui nous a rappelé sa sortie aujourd’hui sur PC.

Unforetold: Witchstone

Date : 25 janvier 2024 (accès anticipé)

: 25 janvier 2024 (accès anticipé) Plateforme(s) : PC

Comme l’a souligné la présentatrice, l’année a été vraiment sympathique pour les amateurs de CRPG, notamment avec Baldur’s Gate 3. Un autre titre veut tenter sa chance sur ce créneau, avec Unforetold: Witchstone, un titre annoncé il y a déjà quelques semaines mais qui a dévoilé ici sa première vraie bande-annonce, en plus d’une interview en compagnie des développeurs. Avec une promesse d’un RPG riche, à la narration non linéaire avec de nombreux choix à faire et ses combats stratégiques, le jeu nous donne rendez-vous le 25 janvier 2024 pour sa sortie sur Steam en accès anticipé.

Wild Bastards

Date : 2024

: 2024 Plateforme(s) : PC

Nouveau trailer pour Wild Bastards, un titre qui vous fera visiter de nombreuses galaxies. Il s’agit ni plus ni moins d’un roguelike où l’on suivra 13 gangsters dans un univers western mais dans les étoiles. On imagine que la touche humoristique attirera un premier coup d’oeil, pour le reste il faudra attendre 2024 pour sa sortie.

Republic of Pirates

Date : 2024

: 2024 Plateforme(s) : PC

On a ensuite pu découvrir une nouvelle bande-annonce pour Republic of Pirates, un jeu indépendant qui n’a pas encore fait beaucoup parler de lui. Son pitch est plutôt simple sur le papier : il s’agit d’un city-builder avec une touche de jeu de stratégie en temps réel qui veut rendre hommage à l’âge d’or de la piraterie. Sortie prévue l’année prochaine.

DataJack 2020

Date : Inconnue

: Inconnue Plateforme(s) : PC

Un développeur solo a décidé de se lancer dans l’aventure d’un jeu d’action aventure cyberpunk où l’on y suit un mercenaire et hackeur. Infiltration, espionnage, assassinat, sabotage… le titre revendique une liberté d’action importante pour vos approches, comme le monde ce tout premier trailer de gameplay.

Menace

Date : 2024

: 2024 Plateforme(s) : PC

Les créateurs de Battle Brothers troquent la fantasy médiévale pour partir sur un jeu de stratégie au tour par tour plus terre à terre avec Menace. Le projet était déjà connu et illustre ici son gameplay avec une nouvelle bande-annonce, où chaque décision aura une importance sur les personnages.

Tchia

Date : Mars 2024

: Mars 2024 Plateforme(s) : Steam (déjà disponible sur Epic Games Store, PS4, PS5)

C’est toujours un plaisir de revoir la direction artistique de Tchia, et surtout, d’entendre sa bande-son. C’est donc avec un certain sourire que l’on écoute cette nouvelle bande-annonce pour le jeu d’aventure qui confirme sa version Steam pour mars 2024. Mieux encore, on apprend que cela va s’accompagner d’une mise à jour gratuite avec de nouveaux cosmétiques, un système de compétences et de nouvelles musiques.

IRONHIVE

Date : Inconnue

: Inconnue Plateforme(s) : PC

Si vous aimez la stratégie et le deckbuilding, IRONHIVE pourrait vous faire de l’œil. Il s’agit d’une des rares annonces de la soirée qui mélange ces deux genres où il faudra survivre dans un monde désolé. A vous de construire votre colonie, d’assurer la survie de votre peuple et de créer un héritage pour les prochaines générations.

INDIKA

Date : 2024

: 2024 Plateforme(s) : PC – PS5 – XBOX SERIES

Décidément bien actif ces derniers temps, à jongler entre le développement de jeux en interne et l’édition de titres en externe, 11 bit studios était également là pour présenter INDIKA. Projet moins important, il s’agit d’une aventure narrative qui a été annoncée il y a quelques semaines. Pas plus d’effort pour cette nouvelle bande-annonce, qui n’est qu’une version alternative du trailer d’annonce et en plus court.

Cryptical Path

Date : 2024

: 2024 Plateforme(s) : PC

Cocorico : le studio français Old SKull Games, connu pour des jeux plutôt modestes, a dévoilé un nouveau projet : Cryptical Path. Celui-ci prendra la forme d’un dungeon crawler mixé à un rogue-lite, où il faudra construire son propre chemin en tant qu’Architecte. A vous d’avancer dans un labyrinthe qui évolue continuellement et rempli de pièges.

HAWKED

Date : 30 novembre 2023 (accès anticipé)

: 30 novembre 2023 (accès anticipé) Plateforme(s) : PC

On vous en parlait il y a quelques jours : « l’extraction shooter » HAWKED se lance en accès anticipé aujourd’hui, ce jeudi 30 novembre. Parfaite occasion pour rappeler sa sortie avec une nouvelle bande-annonce, qui essaye de mettre en avant son dynamisme et ses objectifs, où il faut partir à la recherche de trésors en groupe et en faisant mieux que les autres joueurs. La prochaine saison a aussi été teasée.

Frostpunk 2

Date : Inconnue

: Inconnue Plateforme(s) : PC

On va passer rapidement sur Dragon’s Dogma 2 puisque même schéma que Star Wars et Avowed (et qui a confirmé sa date hier), pour vous parler de Frostpunk 2. Mais on aurait aimé en voir davantage : la suite du très bon (que dis-je, de l’excellent) Frostpunk était bien présente pour ce PC Gaming Show. Après tout, l’émission était focalisée sur les jeux PC les plus attendus : rien de plus normal que de voir ce jeu de survie et de gestion dans la sélection. Malheureusement, il va falloir se montrer encore très patient puisque le nouveau teaser ne dévoile quasiment rien. S’il est vendu comme le premier aperçu exclusif de gameplay, on restera tout de même sur notre faim avec seulement quelques brides d’images. Frostpunk 2 n’a donc toujours pas de date ni d’année de sortie (et pas vraiment de gameplay).

Demonshool

Date : Deuxième trimestre 2024

: Deuxième trimestre 2024 Plateforme(s) : PC – PS4 – PS5 – XBOX ONE – XBOX SERIES – SWITCH

On l’avait un peu oublié et pourtant, il avait été annoncé au PC Gaming Show de 2022. Demonshool est venu nous présenter une nouvelle bande-annonce pour nous expliquer son système de combat. Largement inspiré par Persona, le titre nous fera suivre les aventures de lycéens qui doivent combattre des démos, avec un système de journée. Il devait sortir pour 2023 mais sans surprise, le report pour 2024 est confirmé, avec une arrivée pour le second semestre.

Bellwright

Date : Début 2024

: Début 2024 Plateforme(s) : PC

On vous épargne une séquence de Gloomwood, puisque déjà jouable en accès anticipé et les mentions de GTA 6 et Tekken 8 parmi les jeux les plus attendus pour évoquer le passage de Bellwright. Il s’agit d’un jeu d’action et de stratégie (encore) qui se situe dans un monde ouvert médiéval. Déjà très attendu par la communauté Steam, le titre confirme une sortie en early access début 2024.

Drowned Lake

Date : Inconnue

: Inconnue Plateforme(s) : PC

Oui, Hollow Knight Silksong a fait un passage. Mais non, c’était simplement d’anciennes images pour nous dire qu’il était dans le top 15 des jeux les plus attendus. On va donc plutôt se tourner vers une vraie annonce : Drowned Lake est venu nous montrer que son expérience allait tourner vers l’exploration et la survie avec un jeu d’horreur qui tournera autour d’un lac rempli de secrets. On nous promet plus d’informations prochainement.

Gray Zone WARFARE

Date : Inconnue

: Inconnue Plateforme(s) : PC

Se lancer dans un shooter réaliste et multijoueur compétitif, ce n’est pas une mince affaire. Pourtant, Gray Zone Warfare veut tenter le coup. S’il faudra attendre encore une date inconnue avant de l’avoir entre nos mains, les nouvelles images de gameplay nous montrent quelques environnements supplémentaires et une expérience tactique. A voir s’il réussit son pari au lancement.

Spine

Date : Inconnue

: Inconnue Plateforme(s) : PC – PS5 – XBOX SERIES

Celui-ci, il faut avouer qu’on l’avait oublié. Mais le revoir avec cette bande-annonce bien nerveuse fait affreusement plaisir. Annoncé en 2021 en tant que jeu d’action en équipe, SPINE sera finalement un jeu d »action solo cinématographique basé sur l’histoire. Oui, un changement de direction qui fera plaisir à certains, surtout qu’on n’hésitera pas à le comparer à un « Sifu avec des flingues ». Sortie prévue sur PC et consoles à une date encore inconnue.

Deathgrip

Date : Inconnue

: Inconnue Plateforme(s) : PC

En manque de jeux à la WipEout ? Vous avez aimé Star Wars Racer ? Alors jetez un œil à Deathgrip, un jeu de course futuriste à toute vitesse. Si le titre était déjà connu, on apprend aujourd’hui l’existence d’une démo, disponible dès maintenant.

Flintlock: The Siege of Dawn

Date : Eté 2024

: Eté 2024 Plateforme(s) : PC – PS5 – XBOX SERIES

Oui, enfin : l’action RPG Flintlock: The Siege of Dawn a enfin refait surface. Attendu initialement pour le début d’année, avant d’être repoussé, le titre des créateurs de Ashen avait un peu disparu des radars en calmant sa communication. Histoire de rassurer sa communauté, le studio est revenu avec un trailer alternatif : quelques images nouvelles entremêlées à des séquences déjà connues mais l’on retient surtout une période de sortie. Flintlock: The Siege of Dawn sortira sur PC, PS5 et Xbox Series à l’été 2024.

Islands of Insight

Date : février 2024

: février 2024 Plateforme(s) : PC

Jeu d’aventure et d’énigmes prometteur, Islands of Insight nous avait déjà tapé dans l’oeil lors de ses précédentes apparitions. On avait d’ailleurs pu y jouer en avant-première et les premières heures de jeu nous avaient séduites. Bonne nouvelle puisqu’il ne faudra plus attendre bien longtemps avant de poser les mains dessus : le titre vient d’annoncer une sortie désormais prévue pour février 2024. Pas de date précise mais il ne faudra attendre que deux mois pour y toucher. Une nouvelle bande-annonce a aussi été diffusée.

Homeworld 3

Date : 8 mars 2024

: 8 mars 2024 Plateforme(s) : PC

Peu de nouvelles séquences de gameplay pour Homeworld 3 mais seulement une petite interview en compagnie des développeurs. On en apprend plus sur leurs ambitions et leur passion pour la licence, en nous expliquant qu’ils ont enfin pu réaliser certains rêves 20 ans plus tard. Mais la grosse annonce, c’est la date de sortie : rendez-vous le 8 mars 2024.

Ultros

Date : 13 février 2024

: 13 février 2024 Plateforme(s) : PC – PS5 – PS4

Rapide passage pour ULTROS, qui avait confirmé une version physique plus tôt. Le metroidvania à la direction artistique psychédélique a confirmé une date de sorite, désormais fixée au 13 février 2024. Rien de mieux qu’une nouvelle bande-annonce pour comprendre son univers.

Ambulance Life

Date : Septembre 2024

: Septembre 2024 Plateforme(s) : PC – PS5 – XBOX SERIES

Vous avez toujours rêvé d’être ambulancier ? Alors Ambulance Life: A Parademic Simulator est peut-être fait pour vous. Nouvelle annonce pour l’émission avec une simulation d’ambulance. Après tout, pourquoi pas, les jeux de simulation se multiplient ces dernières années. C’est signé Nacon et Aesir Interactive (qui avait sorti Police Simulator).

Songs of Silence

Date : Printemps 2024

: Printemps 2024 Plateforme(s) : PC – PS5 – XBOX SERIES

Il fait partie des jeux de stratégie assez attendus : Songs of Silence a refait surface avec une nouvelle bande-annonce et une période de sortie. Le titre est désormais prévu pour le printemps 2024 et s’offrira une sortie sur PC via Steam et GOG puis plus tard sur PlayStation 5 et Xbox Series.

Pacific Drive

Date : 22 février 2024

: 22 février 2024 Plateforme(s) : PC – PS5

Régulièrement repoussé, Pacific Drive a enfin dévoilé sa date de sortie. Le jeu de survie façon road-trip arrivera donc dans quelques mois, et nous présente une nouvelle bande-annonce pour nous rappeler que le voyage est plus important que la destination.

Solium Infernum

Date : 14 février 2024

: 14 février 2024 Plateforme(s) : PC

Rapide passage également pour Solium Infernum qui a dévoilé un trailer pour représenter brièvement son concept et son gameplay. Le reboot du jeu de stratégie avait tout de même une annonce importante à faire avec une date de sortie désormais fixée au 14 février 2024. Oui, pour la Saint-Valentin. On aura également droit à des tests multijoueurs quelques semaines plus tôt.

Crown Wars: The Black Prince

Date : Mars 2024

: Mars 2024 Plateforme(s) : PC

Parce que ça manque un peu de jeu de stratégie au tour par tour, Nacon en a profité pour reparler de Crown Wars: The Black Prince. Dévoilé il y a déjà un petit moment, le trailer… ne nous apprend rien. Il confirme juste sa date pour mars, comme on le savait déjà, et ne montre qu’un peu de son univers.

EVERYWHERE

Date : Inconnue

: Inconnue Plateforme(s) : PC

Quand on évoque GTA, cela fait tout de suite bonne impression. Pourtant, le premier projet de Build a Rocket Boy, studio fondé par Leslie Benzies, l’un des grands noms de Rockstar, a de quoi laisser dubitatif. Pour l’instant, on le voit comme un immense bac-à-sable aux allures d’un Fortnite, qui a du mal à bien se vendre, malgré qu’il attire certaines curiosités. On a simplement eu une interview où l’on apprend que l’alpha approche enfin.

Penny’s Big Breakaway

Date : Début 2024

: Début 2024 Plateforme(s) : PC – PS5 – XBOX SERIES – SWITCH

Les jeux de plateforme en 3D, c’est souvent tout ou rien. Penny’s Big Breakaway est pour l’instant dans la case « à surveiller » : il faut dire qu’il est chapeauté par les créateurs de Sonic Mania. Rien de bien nouveau ce soir en termes d’informations : le jeu est toujours prévu début 2024 sur PC, Switch et nouvelle génération. Mais on peut tout de même profiter d’une magnifique cinématique animée.

Vampire the Masquerade Bloodlines 2

Date : Automne 2024

: Automne 2024 Plateforme(s) : PC – PS5 – XBOX SERIES

Puisqu’il est logiquement l’un des jeux PC les plus attendus, Vampire the Masquerade Bloodlines 2 est venu clôturer l’émission. Le troisième clan a été dévoilé les Banu Haqim, avec une courte présentation. Pour le reste, ça ne change pas, le titre est toujours prévu fin 2024.

STALKER 2 Heart of Chornobyl

Date : Début 2024

: Début 2024 Plateforme(s) : PC – XBOX SERIES

Juste après la fin de l’émission, nous avons tout de même eu droit à un carnet des développeurs de la part de GSC Game World au sujet de STALKER 2 Heart of Chornobyl. En plus d’une nouvelle bande-annonce, les créateurs nous expliquent que la situation a été très compliquée pour développer le jeu. Entre l’incendie, la guerre en Ukraine et bien d’autres choses, le projet n’a pas été épargné. La sortie est toujours estimée à début 2024.

Et voilà, c’est tout pour ce résumé du PC Gaming Show 2023: Most Wanted. Tout du moins dans les grandes lignes mais si vous souhaitez (re)voir la conférence complète, on vous met la rediffusion plus bas. N’hésitez pas à nous dire si des jeux vous ont marqué et si oui, lesquels. (Puis, ça nous ferait plaisir de vous lire après un tel résumé).