GTA VI : Le développement du jeu a-t-il pris du retard ? Oui, mais la situation n’est pas inhabituelle selon Bloomberg

Une situation très commune dans le développement d’un jeu

Développer un jeu est toujours difficile, mais tenir un planning l’est encore plus. Rares sont les jeux à tenir leurs engagements lorsqu’il s’agit d’une date de sortie, et naturellement les titres de Rockstar ne font pas exception. Lorsque Kotaku a fait le point sur la situation au sein du studio, le site a pu conclure que l’équipe n’était actuellement pas dans les temps et que tenir une période de sortie en 2025 semblait peu probable. Face à cette nouvelle invérifiée qui s’est répandue comme une traînée de poudre, les actions de Take-Two ont plongé de 5,2%.

Aujourd’hui, Bloomberg fait le point sur la situation en confirmant que oui, GTA VI ne semble pas être dans les temps. Mais cela n’a rien d’exceptionnel, et surtout rien de nouveau. Sans parler de tradition chez Rockstar ou chez n’importe quel autre studio, le développement d’un tel projet prend du temps et demande surtout la participation de bien trop d’employés pour fixer un calendrier qui ne bougera pas. Si Kotaku a sorti son article, c’est avant tout parce que la décision de Rockstar de rameuter tous ses employés en présentiel au lieu de favoriser le télétravail est une mesure qui semble être contreproductive et qui provoquerait un « chaos », comme le souligne Bloomberg :

« Des rumeurs circulent partout chez Rockstar selon lesquelles cette décision impopulaire pourrait entraîner des départs et des obstacles logistiques compliqués alors que le personnel tente de se coordonner avec des collègues dans d’autres fuseaux horaires. La perte de personnes importantes à cause de cette politique pourrait bien entendu entraîner des retards. »

Cependant, l’article de Jason Schreier nuance clairement celui de Kotaku en indiquant qu’un retard est certes possible, mais sans que cela ne s’appuie sur une vraie nouvelle donnée : « Mais pour l’instant, rien n’indique que quelque chose d’important ait changé ». Autrement dit, en interne, la date n’aurait pas bougé, ce qui ne veut pas dire que le jeu sortira bien en 2025 pour autant.

Oui, GTA VI peut être reporté en 2026, et il y a de grandes chances que cela arrive compte tenu de l’historique du studio et du mastodonte que représente ce projet. Mais pour le moment, rien ne permet de l’affirmer.