Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball, est décédé

Un artiste qui a façonné toute une génération

Que dire de cet artiste sans qui le visage de la pop-culture dans le monde ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui. S’il a commencé sa carrière avec Dr Slump, c’est véritablement avec Dragon Ball que sa notoriété et son influence vont s’étendre au reste du monde Le manga suivant les aventures de Goku devient très vite populaire au Japon, surtout en France où le manga devient un véritable phénomène, et où les enfants s’amusent à recréer des Kamehameha dans la cour de la recrée (on l’a presque tous fait). Sans Dragon Ball, la plupart des shonens qui existent aujourd’hui comme Naruto, One Piece et d’autres ne seraient pas ce qu’ils sont et n’existeraient peut-être tout simplement pas.

Et la carrière de l’artiste ne s’arrête pas aux seules frontières du manga. Il a aussi apporté sa patte au monde du jeu vidéo, notamment en prêtant son trait aux illustrations de Dragon Quest, où il participe au character design. On lui doit également l’apparence des personnages de Chrono Trigger, JRPG culte paru en 1995, avant qu’il contribue à donner vie à Blue Dragon, autre JRPG sorti sur Xbox 360.

Naturellement, Dragon Ball a lui aussi été adapté maintes et maintes fois en jeu vidéo, encore aujourd’hui, puisque toute une communauté attend avec ferveur la sortie de Dragon Ball: Sparking! Zero. Le signe d’une œuvre qui passe les époques sans perdre de son rayonnement. Il avait également décidé de redonner vie à Sand Land, un autre manga plus confidentiel publié aux débuts des années 2000, qui a aujourd’hui droit à une adaptation en film et en jeu vidéo avec Bandai Namco.

De nombreuses personnalités ont déjà rendu hommage à Akira Toriyama, comme Hironobu Sakaguchi, papa de Final Fantasy :

« M. Toriyama m’a appris ce que signifie être un professionnel et ce qu’est le travail. Je le respecte du fond du cœur. Nous prions pour qu’il repose en paix. »

CyberConnect 2, le studio derrière Dragon Ball Z Kakarot, se dit aussi profondément effectué par cette nouvelle et décide de ne pas ouvrir ses portes aujourd’hui afin d’en faire une journée de deuil.

関係者の皆様へ サイバーコネクトツー臨時休業のお知らせ 鳥山明先生の訃報を受けてショックを受けながらも、普段から「絶望禁止」を謳って生きている私ですので、この悲しみを力に変えてモノづくりをより頑張ろう!と思いましたが、無理でした。… — 松山洋@サイバーコネクトツー (@PIROSHI_CC2) March 8, 2024

Naturellement, certains artistes du magazine Shonen Jump comme Eiichiro Oda (One Piece) et d’autres ont pris la parole pour rendre hommage à l’un des artistes les plus influents de son domaine.

Toutes nos pensées vont à ses proches, ainsi qu’à ses fans à travers le monde. Merci à lui pour son travail qui aura créé tant de souvenirs.