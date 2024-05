Fosse de Levoire – Soluce Stellar Blade

Récupérez la troisième hyper cellule

Avant d’entrer dans ce donjon qui se trouve au beau milieu de la zone du Grand désert (vous ne pourrez pas manquer cette forme ovale), vous devrez à nouveau passer une épreuve en combattant une garde. Rien de difficile ici, si ce n’est un ennemi difficile à déstabiliser dans la mesure où sa jauge de posture remonte si vous ne contrez pas toutes ses attaques parfaitement.

Entrez ensuite dans le donjon via l’ascenseur et progressez dans le premier couloir. Faites attention, dès la première porte, des monstres se cachent derrière des grosses caisses, prêts à vous tenir une embuscade. Vous arriverez ensuite au premier camp.

Il va ensuite falloir faire preuve d’un peu d’agilité pour traverser la zone remplie de scies qui n’attendent que de vous découper. Commencez par aller à droite de la salle pour grimper sur des rebords. Une fois de nouveau à terre et en face des scies, il faut suivre les traces jaunes bien visibles jusqu’aux rebords qui vous permettent de continuer d’avancer.

Vous allez apercevoir plus loin la source de l’infection, avec des pustules jaunes sur lesquelles tirer afin d’arrêter le mécanisme des scies. Avant de quitter la salle, explorer les lieux pour trouver des ressources.

Après un repos au prochain camp, vous entrerez dans un couloir avec trois embranchements. Commencez par celui le plus à droite qui vous mènera dans une salle avec un piège laser qui va s’enclencher. Tuez tous les ennemis en sautant par-dessus le laser qui tourne, et récupérez la tenue combinaison de plongée planétaire (3). Attention en sortant de la salle, des nouveaux Naytibas vous attendent pour vous attaquer par surprise.

Une fois dans le couloir aux trois embranchements, prenez le chemin qui va tout droit. Vous serez bloqués par une caisse orange à déplacer, avec encore un Naytiba qui va vous surprendre (il faudra vous y habituer dans ce donjon). Pénétrez dans la salle et tuez tous les Naytibas avant d’appuyer sur le bouton qui va ouvrir la porte du dernier embranchement.

Une fois cette porte passée, en prenant garde au monstre qui se trouve en l’ouvrant, vous arriverez dans une grande salle remplie de capsules. Plusieurs Naytibas sont là mais ne vous préoccupez pas d’eux : foncez vers la sortie en prenez garde aux plateformes qui s’écroulent sous votre poids.

Le chemin suivant est assez linéaire avec des salles dans lesquelles le passage à prendre s’ouvre en appuyant sur un bouton, jusqu’à arriver dans le Passage souterrain. Vous verrez des Naytibas bloqués derrière une vitre, qu’il faut abaisser à l’aide d’un bouton dans la salle à proximité. Revenez ensuite dans ce couloir et traversez-le tout en tirant sur tout ce qui bouge, puisque beaucoup de Naytibas vont débouler.

Plus loin, une autre salle remplie de laser vous attend. Marchez sur la poutre devant vous et laissez-vous tomber pour éviter les lasers, puis sautez sur une autre poutre plus bas. Suivez ensuite simplement le chemin des poutres tout en étant très prudent avec les lasers, jusqu’à atterrir de l’autre côté de la salle.

Avant de quitter cette chambre, vous verrez un sas d’ascenseur à droite de la sortie avec des rebords qui vous aideront à grimper vers un coffre. Redescendez ensuite pour pénétrer au sein du Laboratoire en ruines.

Une fois dans le laboratoire, prenez à gauche et suivez le chemin en courant sur les murs puis en grimpant sur les échafaudages. Avant de sauter sur les rebords visibles sur la deuxième image ci-dessous, sautez à gauche de ces derniers pour trouver un coffre à combinaison.

Grimpez ensuite sur ces rebords et continuez jusqu’à arriver à un pont détruit. De l’autre côté se trouve une corde à déployer si jamais vous tombez, mais sinon, allez à gauche pour voir des drones qui servent de plateformes. Celui à emprunter pour aller tout droit vous laissera continuer votre route, mais vous en verrez également un autre à prendre pour vous emmener devant un coffre.

Utilisez ensuite le bon drone pour aller de l’autre côté et suivez simplement les marquages jaunes au sol pour sortir du laboratoire, tout en scannant les lieux pour trouver un coffre juste avant la sortie.

Boss : Maëlstrom

Ce boss est à peu près le même que dans le précédent donjon, si ce n’est qu’il fait un peu plus mal et que ses attaques sont encore plus grandes. Visez simplement les pustules jaunes dès que possible et rechargez vos balles en détruisant les corps rampants au sol.

Une fois le boss vaincu, vous obtiendrez le trophée Bronze « Fosse de Levoire ». Récupérez l’enregistrement pour terminer cette mission.

