Monster Hunter Rise

Monster Hunter Rise est l'opus 2021 de la célèbre franchise de jeux de chasse de Capcom. Dans ce dernier, on se retrouve catapulté en plein japon féodal et plus précisément dans le petit village de Kamura. Quelques nouveautés vont alors être greffées au gameplay comme le Filoptère qui permettra de réaliser bien plus d'actions aériennes qu'auparavant. Les chumskys seront aussi de nouveaux compagnons et montures qui permettront de parcourir de grande distance sans se fatiguer. Enfin, on retrouve également de nouvelles zones qui abriteront bien évidemment d'anciens mais aussi de nouveaux monstres qu'il faudra terrasser.