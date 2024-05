Reynatis : L’Action-RPG sortira chez nous le 27 septembre et aura un crossover avec le jeu NEO: The World Ends With You

Le pont entre Reynatis et Kingdom Hearts

Techniquement, The World Ends with You est intégré à l’univers très large de Kingdom Hearts dans la mesure où certains des personnages du jeu apparaissent dans Kingdom Hearts: Dream Drop Distance. Et il faut croire que la licence partage aussi un univers commun avec Reynatis.

C’est ce que l’on découvre dans le dernier trailer en date pour le jeu, dans lequel on voit brièvement apparaître le bâtiment 104 de Shibuya et ce qui semble être Rindo, protagoniste de NEO: The World Ends With You . Est-ce que cela veut dire que Reynatis fait partie (de très loin) de l’univers Kingdom Hearts à cause de ce lien partagé ? On estimera que oui, histoire de boucler la boucle, mais chacun ira de son interprétation.

Le producteur et réalisateur Shoka Sakurane déclare ainsi :

« Le « bruit » à la fin de la deuxième bande-annonce a-t-il un sens maintenant ? C’est vrai : nous avons transcendé les frontières de l’entreprise pour concrétiser cette collaboration passionnante ! Et… les surprises ne s’arrêtent pas qu’au poisson d’avril ! Marin et les autres acquièrent des badges Reapers et participent à un jeu étrange… Que va-t-il se passer ? Découvrez-le dans le nouveau scénario de Shibuya exclusif à Reynatis ! »

Pour le 1er avril, la collaboration entre les deux jeux avait été teasée mais personne ne prenait vraiment cela au sérieux. On ne pensait qu’il ne s’agissait qu’un simple clin d’oeil à cause de la ressemblance entre les deux titres. Il faut croire que cela va donc un peu plus loin et que Square Enix a décidé de partager sa licence avec Furyu.

La sortie occidentale se précise

Dans le même temps, l’éditeur a aussi annoncé quand le titre serait disponible chez nous. S’il sort le 25 juillet au Japon, la version internationale n’arrivera que plus tard, dès cet automne. Mais l’attente ne sera pas non plus trop longue, puisque Reynatis sera disponible en occident dès le 27 septembre prochain. Pour rappel, le jeu sera disponible sur PC, PS4, PS5 et Switch.

Le jeu est déjà disponible en précommande et dispose même d’une version limitée incluant un mini-artbook et un code de téléchargement pour récupérer la bande-son en numérique.