Game Awards 2023 : Voici le résumé de toutes les annonces à retenir (Blade, Monster Hunter, OD…)

Avant de poursuivre, sachez que dans cet article, on ne s’attarde que sur les nouveautés et les annonces, en vous proposant un récapitulatif complet jeu par jeu. Si vous souhaitez connaître le palmarès complet des jeux récompensés, on vous invite à consulter la liste des gagnants des Game Awards 2023, où l’on peut d’ailleurs féliciter Baldur’s Gate 3 qui remporte le fameux titre de « GOTY », autrement dit, le jeu de l’année 2023. Voici toutes les annonces tombées cette nuit pour cette 10ème édition des Game Awards.

Brothers: A Tale of Two Sons Remake

Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 28 février 2024

La soirée a commencé avec un pré-show de qualité, dont la première annonce aura été le remake de Brothers: A Tale of Two Sons. Le jeu de Josef Fares revient dans une nouvelle édition toute propre, qui sortira début 2024 sur les plateformes les plus récentes.

Pony Island 2: Panda Circus

Plateforme : PC

: PC Date : Inconnue

Pony Island 2: Panda Circus est le nouveau jeu du créateur d’Inscryption, et il serait bien difficile de vous le résumer. On vous laisse plutôt admirer la vidéo de ce jeu hors du commun, mélangeant jeu vidéo, divinités, et poneys (enfin pas tellement).

The Rise of the Golden Idol

Plateforme : PC – iOS – Android

: PC – iOS – Android Date : 2024

The Case of the Golden Idol a droit à une suite avec The Rise of the Golden Idol, un nouveau jeu d’enquête qui prend cette fois-ci place dans les années 70, et qui demande de résoudre des crimes.

Arknights: Endfield

Plateforme : PC – PS5 – iOS – Android

: PC – PS5 – iOS – Android Date : 2024

Si vous aimez Genshin Impact et la licence Arknights, nul doute que vous attendez un certain Arknights Endflield. Ce RPG avec ses combats en temps réel a présenté ses combats dans une nouvelle vidéo tout en apportant quelques nouvelles quant à sa sortie : tout en confirmant une version PS5, le titre aura bientôt droit à une bêta sur PC le 11 janvier prochain, dont les inscriptions viennent d’ouvrir. On imagine que l’on va doucement se rapprocher de la sortie.

Usual June

Plateforme : PC

: PC Date : 2025

Usual June est un jeu d’action en 3D qui nous met dans la peau d’une jeune femme qui va enquêter sur les mystères de sa ville, tout en affrontant des monstres ou en se liant d’amitié avec des morts, parce que pourquoi pas.

Harmonium The Musical

Plateforme : Xbox

: Xbox Date : 2024

Il y a encore du chemin pour que les jeux vidéo soient plus accessibles, mais Harmonium The Musical espère bien faire un grand pas dans ce sens. Cette aventure onirique nous fera suivre une jeune fille sourde qui va découvrir un monde rempli de belles choses. Et ce sera à découvrir dans le Xbox Game Pass.

Windblown

Plateforme : PC

: PC Date : Inconnue

Motion Twin s’est illustré avec Dead Cells, mais le studio semble être prêt à passer à un nouveau chapitre de son histoire. Windblown est la nouvelle licence à surveiller, qui semble reprendre les codes du rogue-like mais dans un tout autre style que Dead Cells. Un titre jouable seul ou jusqu’à 3, qui sortira d’abord en accès anticipé en 2024.

Persona 3 Reload

Plateforme : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series

: PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series Date : 2 février 2024

Pas besoin d’attendre la 25ème heure pour découvrir un nouveau trailer de Persona 3 Reload, qui pourrait presque servir de trailer de lancement tant il nous montre de choses.

World of Goo 2

Plateforme : Inconnue

: Inconnue Date : 2024

Le premier World of Goo avait marqué la scène indépendante, mais on ne s’attendait pas forcément à une suite. Le jeu de puzzle pas comme les autres s’offre un second épisode qui semble reprendre toutes les bases du premier, avec des niveaux plus originaux à découvrir l’année prochaine.

Metaphor ReFantazio

Plateforme : PC – PS4 – PS5 – Xbox Series

: PC – PS4 – PS5 – Xbox Series Date : automne 2024

Le jeu d’Atlus aurait tout à fait eu sa place dans le show principal, mais pour une raison étrange, il n’a été que la cerise sur le gâteau du pré-show. Un choix curieux, d’autant plus que Metaphor ReFantazio avait tout de même de belles choses à montrer, avec un trailer bien dense dévoilant pas mal de gameplay, et surtout une période de sortie. Il faudra simplement patienter jusqu’à l’automne 2024 pour le découvrir.

Exodus

Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : Inconnue

La soirée principale a vraiment débuté avec l’apparition surprise de Matthew McConaughey. L’acteur est venu officialiser sa présence au casting d’une nouvelle licence de science-fiction, Exodus, dont le pitch n’est pas sans rappeler Interstellar, dans une certaine mesure. Un jeu qui nous fera voyager à travers l’espace et le temps, et qui prend la forme d’un TPS ambitieux.

God of War: Ragnarok – Valhalla (DLC)

Plateforme : PS4 – PS5

: PS4 – PS5 Date : Aujourd’hui

Les rumeurs parlaient d’un DLC pour God of War Ragnarok qui serait centré sur Atreus, mais c’est l’occasion de se rappeler qu’il ne faut pas croire n’importe quoi. Oui, le jeu aura bien droit à une petite extension nommée Valhalla, mais celle-ci sera centrée sur le combat avec l’intégration d’un mode rogue-like. Au moins, il est gratuit et il sort tout bientôt, le 12 décembre.

Big Walk

Plateforme : Inconnue

: Inconnue Date : 2025

Les créateurs de l’original Untitled Goose Game reviennent avec un nouveau projet tout aussi étonnant. Big Walk misera tout sur l’exploration entre amis et la coopération, dans un monde coloré qui promet d’être assez amusant. Un titre que l’on découvrira dans un moment, puisqu’il sortira en 2025.

Prince of Persia: The Lost Crown

Plateforme : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series Switch

: PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series Switch Date : 15 janvier 2024

Prince of Persia: The Lost Crown est passé en coup de vent pour présenter son trailer centré sur son histoire, qui avait fuité avant la cérémonie. Mais on sait maintenant que le jeu aura droit à sa démo le 11 janvier.

Hellblade II

Plateforme : PC – Xbox Series

: PC – Xbox Series Date : 2024

Comme prévu, Hellblade II était bien de la partie avec un nouveau trailer, qui nous montre une fois de plus que cette suite sera tout aussi viscérale que le premier épisode. De bien belles séquences ont été montrées, mais on s’attendait à ce que le jeu présente sa date de sortie. Ce qui n’est pas arrivé, puisque le titre s’est contenté d’afficher un vague « 2024 ».

Kemuri

Plateforme : Inconnue

: Inconnue Date : Inconnue

Ikumi Nakamura avait marqué les esprits pendant qu’elle travaillait chez Tango Gameworks, mais elle est maintenant à la tête de son propre studio, qui travaille sur une nouvelle licence nommée Kemuri. Un titre qui se basera visiblement sur le folklore japonais et ce dans un univers assez urbain. Le jeu n’est cependant pas prêt de sortir car les plateformes restent indéterminées.

No Rest for the Wicked

Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : Inconnue

Moon Studios, qui a donné vie aux sublimes jeux Ori, est de retour avec une toute nouvelle licence. No Rest for the Wicked prend un tournant un peu plus violent avec un univers heroic-fantasy où le sang coulera à flots avec des combats brutaux, même si l’on retrouve la belle patte artistique du studio dans les décors verdoyants.

SEGA

Plateforme : Inconnue

: Inconnue Date : Inconnue

SEGA a décidé de sortir le grand jeu, en annonçant non pas un, mais 5 nouveaux jeux/remakes/reboots d’un seul coup. Jet Set Radio, Shinobi, Golden Axe, Streets of Rage et Crazy Taxi sont tous de retour avec des visuels complètement retravaillés que l’on a pu voir dans un mash-up, mais aucun autre détail n’est connu.

Dragon Ball: Sparking ZERO

Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : Inconnue

Dragon Ball: Sparking ZERO n’est autre que le prochain opus de la série Tenkaichi, qui semble donc reprendre le gameplay de la série tout en le mêlant à la direction artistique de FighterZ. On a pu voir un aperçu du casting avec des personnages issus de Dragon Ball Super, comme le nouveau Broly ou bien Jiren.

The Casting of Frank Stone

Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 2024

Behaviour Interactive nous avait donné rendez-vous pour une annonce pendant la cérémonie et comme promis, on a pu découvrir le premier trailer de The Casting of Frank Stone. Développé par Supermassive Games (The Dark Pictures, Until Dawn, The Quarry…), il s’agira d’une expérience d’horreur cinématographique issue du monde de Dead by Daylight. Ce jeu narratif est prévu sur PC, PS5 et Xbox Series pour 2024 et nous enverra dans les profondeurs d’une aciérie de l’Oregon avec de nombreux choix à faire.

Visions of Mana

Plateforme : PC – PS4 – PS5 – Xbox Series

: PC – PS4 – PS5 – Xbox Series Date : 2024

Square Enix avait beaucoup de choses à nous présenter ce soir, dont un retour inattendu, celui de la licence Mana avec Visions of Mana. Un épisode qui arrivera assez tôt puisqu’il est prévu pour 2024, et qui nous fera voyager dans un monde semi-ouvert avec un gameplay action-RPG.

Rise of the Ronin

Plateforme : PS5

: PS5 Date : 22 mars 2024

On en sait enfin un peu plus sur Rise of the Ronin, un jeu Koei Tecmo exclusif à la PS5 qui a été annoncé il y a un moment. Le jeu a montré de nouvelles images dans lesquelles l’action est mise à l’honneur, avec des combats qui ne se dérouleront pas seulement en solo. Et il faut dire qu’on ne le voyait pas arriver si tôt : le jeu sortira le 22 mars prochain.

The Outlast Trials

Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 5 mars 2024

Disponible en accès anticipé depuis quelques mois, le jeu d’horreur The Outlast Trials va enfin sortir dans sa version complète le 5 mars prochain. La dernière vidéo nous apprend également que les versions consoles PS5 et Xbox Series seront disponibles à la même date, en même temps qu’une grosse mise à jour.

OD

Plateforme : Xbox Series

: Xbox Series Date : Inconnue

On attendait Hideo Kojima pour qu’il nous montre Death Stranding 2, mais il avait plutôt d’autres plans. Le créateur japonais a profité de la cérémonie pour lever le voile sur le jeu qu’il réalise en collaboration avec Xbox, qui se nommera donc OD (anciennement Overdose). Un jeu d’horreur qui est encore mystérieux, mais qui pourra compter sur la présence d’un casting hollywoodien, dont Jordan Peele. Un jeu qui est plus qu’un jeu selon lui, presque un film, ou plutôt un nouveau médium.

Jurassic Park Survival

Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : Inconnue

Saber Interactive a pris tout le monde de court durant le show avec le reveal d’un nouveau jeu Jurassic Park, qui se concentrera sur l’aspect survie. Un jeu en vue à la première personne qui semble être bien stressant et qui devrait faire trembler plus qu’un verre d’eau.

Rocket Racing

Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series – PS4 – Xbox One – Switch

: PC – PS5 – Xbox Series – PS4 – Xbox One – Switch Date : Aujourd’hui

Fortnite devient bien plus qu’un Battle Royale puisque le jeu vient d’accueillir son mode LEGO, et se prépare aujourd’hui à lancer Rocket Racing, par les créateurs de Rocket League. Un titre qui a seulement montré une cinématique de lancement pendant la cérémonie, mais on peut le découvrir de nous-mêmes dès maintenant.

Black Myth Wukong

Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 20 août 2024

Black Myth Wukong se montre plus impressionnant que jamais avec un nouveau trailer qui met encore une fois le paquet sur l’action et sur son folklore passionnant. On a pu voir un aperçu des boss gigantesques que l’on combattra, qui donneront parfois au jeu des allures de Shadow of the Colossus. On sait maintenant que le titre arrivera sur PC, PS5, et Xbox Series le 20 août 2024.

Suicide Squad: Kill the Justice League

Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 2 février 2024

Passage en coup de vent pour Suicide Squad: Kill the Justice League, qui est venu nous rappeler qu’il sortait en début d’année avec un nouveau trailer mettant en avant ses boss, autrement dit les membres de la Justice League.

Banishers Ghosts of New Eden

Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 13 février 2024

Focus Entertainment et Don’t Nod sont passés pour nous présenter un magnifique trailer en CGI pour Banishers: Ghosts of New Eden. Récemment repoussé, l’action RPG narratif a montré une nouvelle cinématique de toute beauté, en nous rappelant qu’il était toujours prévu pour le 13 février 2024. L’occasion aussi de mettre en avant une nouvelle édition Red Echoes, avec un carnet, un ensemble d’écriture à l’encre, le jeu et des contenus bonus. Une alternative moins couteuse que le collector.

Ready or Not

Plateforme : PC

: PC Date : 13 décembre 2023

On n’a clairement pas manqué de jeux de tir ce soir et ce n’est probablement pas celui que l’on retient le plus. Déjà disponible en accès anticipé depuis une petite période maintenant, Ready or Not a dévoilé une nouvelle bande-annonce pour nous donner rendez-vous le 13 décembre, date à laquelle il passera dans sa version 1.0 définitive. Quelques nouveaux modes, missions et autres contenus seront rajoutés à cette occasion.

Tales of Kenzera : ZAU

Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 23 avril 2024

Le label EA Originals s’est trouvé son nouveau champion avec le platformer 2D Tales of Kenzera : ZAU, qui fait un peu écho au jeu Prince of Persia vu plus tôt. Une aventure qui promet d’être assez émouvante puisque l’on suivra le parcours d’un guerrier qui fait tout pour faire revivre son père décédé.

Lost Record: Bloom & Rage

Plateforme : PC et consoles

: PC et consoles Date : Fin 2024

Encore un jeu pour DONT’NOD, qui ne s’arrête plus. Lost Record Bloom & Rage est un nouveau jeu d’aventure dans lequel on suivra un groupe de 4 amies dans les années 90, qui va vivre un événement particulièrement marquant. Ce n’est que des années plus tard que ces jeunes femmes lèveront le voile sur ce qu’il s’est passé. Un titre intriguant, qui verra le jour fin 2024.

The First Berserker : Khazan

Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : Inconnue

L’univers de DNF n’est pas bien connu chez nous, mais on pourra en découvrir une partie avec la sortie de The First Berserker : Khazan, un action-RPG solo édité par Nexon qui présente un gameplay hack’n slash où le loot et les éléments de RPG typiques du genre seront bien présents.

Final Fantasy VII Rebirth

Plateforme : PS5

: PS5 Date : 29 février 2024

Puisqu’il a remporté le titre du jeu le plus attendu de 2024, Final Fantasy VII Rebirth était bien entendu au programme. Le jeu a eu droit à une performance musicale sur scène, tout en mettant en avant de nouvelles images qui ne manqueront pas de faire réagir les fans, comme un aperçu de Cid et de Vincent, ainsi que d’une certaine scène qui scène déjà poignante.

Honkai Star Rail

Plateforme : PC – PS5 – iOS – Android

: PC – PS5 – iOS – Android Date : Déjà disponible

Passage obligatoire pour HoYoverse, qui est d’abord venu présenter un trailer pour Honkai Star Rail, qui a le mérite de montrer quelques secondes du troisième monde que l’on pourra visiter, avec un nouveau personnage.

Skull and Bones

Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 16 février

Ubisoft est passé rapidement pour confirmer les fuites en indiquant que Skull and Bones verrait bien le jour le 16 février 2024, après de multiples reports. La date de sortie définitive ? On l’espère.

Blade

Plateforme : Inconnue (certainement Xbox)

: Inconnue (certainement Xbox) Date : Inconnue

Des rumeurs avaient vu ça venir, mais c’est confirmé : Arkane Lyon travaille sur un jeu Blade. Les créateurs de Deathloop et Dishonored nous permettront d’incarner le célèbre vampire de Marvel dans les rues de Paris, dans une aventure solo qui comprendra bien l’ADN du studio en étant un immersive sim. Mais une chose change : le titre sera en vue à la troisième personne, contrairement aux autres jeux du studio. Pas de date de sortie confirmée pour l’instant, ni de plateformes, même si on imagine qu’il sortira sur PC et Xbox Series.

Last Sentinel

Plateforme : Inconnue

: Inconnue Date : Inconnue

Lightspeed Studios, qui est composé d’anciens membres de chez Rockstar, a présenté son nouveau jeu, Last Sentinel. Si la promesse d’incarner une héroïne badass dans un Tokyo futuriste a de quoi séduire, nous n’avons malheureusement rien vu du jeu en lui-même, qui n’a eu droit qu’à une vidéo en CGI, certes impressionnante, mais qui n’en dit pas long.

The First Descendant

Plateforme : PC – PS4 – PS5 – Xbox Series – Xbox One

: PC – PS4 – PS5 – Xbox Series – Xbox One Date : été 2024

Celui-ci était déjà connu : The First Descendant a profité de la cérémonie pour dévoiler une nouvelle bande-annonce cinématique et faire le point sur sa sortie. Le looter-shooter était promis initialement à 2023 et avait déjà été repoussé pour le début de l’année prochaine. Finalement, il est une nouvelle fois reporté, cette fois-ci pour l’été 2024. Dans un communiqué, le studio explique que ce report fait suite à la dernière bêta, qui a réuni plus de 2 millions de joueurs et de joueuses, et dont les retours de la communauté ont été nombreux.

Zenless Zone Zero

Plateforme : PC – iOS – Android

: PC – iOS – Android Date : 2024

Autre jeu de HoYoverse, Zenless Zone Zero, qui a récemment eu droit à sa bêta. Le jeu a montré tous ses personnages dans un trailer, qui avait pour but de nous dire que le titre sortirait dans quelques mois, en 2024.

Mechabreak

Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : Inconnue

Pas facile de sortir un jeu de mecha quand Armored Core VI a rebattu les cartes du genre. Mais Mechabreak prendra une autre route qui est celle du jeu multijoueur, avec des mechas à personnaliser et de l’action frénétique.

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 9 septembre 2024

Récemment repoussé à l’été prochain, Warhammer 40,000: Space Marine 2 tenait tout de même à nous annoncer une date de sortie ce soir. Le jeu est donc prévu pour le 9 septembre, ce qui est un sacré report.

GTFO

Plateforme : PC

: PC Date : Disponible dès maintenant

GTFO est venu présenter sa prochaine mise à jour, Last Chapter. tout en annonçant un week-end de jeu gratuit sur le jeu jusqu’au 10 décembre.

Den of Wolves

Plateforme : PC d’abord, PS5 et Xbox Series ensuite

: PC d’abord, PS5 et Xbox Series ensuite Date : Inconnue

Vous aimez les braquages ? Vous avez été un peu déçu par Payday 3 et Crime Boss Rockay City ? Eh bien les créateurs de GTFO vont eux aussi s’essayer au genre. Den of Wolves fait partie des nouveaux jeux annoncés de cette soirée, un FPS coopératif où il est question de braquer. Et ça tombe bien parce qu’il est développé par ceux derrière les premiers Payday. Comme pour GTFO, les développeurs n’hésitent pas à verser dans un ton mature et sombre, où l’on sera envoyé dans un futur dystopique et satirique de notre monde actuel. Pas de date de sortie mais il arrivera d’abord sur PC en accès anticipé puis plus tard sur consoles.

Exoborne

Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : Inconnue

Place à une nouvelle annonce, Exoborne. Ce jeu de tir tactique d’extraction en monde ouvert est développé par Sharkmob, le studio à l’origine de Vampire The Masquerade – Bloodhunt. Il s’agit d’un jeu premium, qui n’a pas encore été annoncé comme étant gratuit ou payant, et il sortira sur PC et consoles. Dans Exoborne, les joueurs incarnent les « Reborn », des survivants dotés d’implants et d’Exo-Rigs, des technologies avancées permettant de survivre dans un univers post-apocalyptique déchiré par les conflits et les forces de la nature. Les joueurs doivent collecter des ressources et survivre face à de multiples menaces, y compris d’autres Reborn hostiles. Le titre promet une grande verticalité dans son monde ouvert, qui tourne sous Unreal Engine 5, avec des éléments naturels comme des tornades pouvant être utilisés stratégiquement.

Asgards Wrath II

Plateforme : Meta Quest

: Meta Quest Date : 15 décembre

Seul vrai jeu VR de la soirée, Asgards Wrath 2 est passé rapidement pour diffuser son trailer de lancement qui mettait en évidence le personnage de Loki, une semaine avant sa sortie sur les casques Meta Quest.

Light No Fire

Plateforme : PC (et certainement consoles)

: PC (et certainement consoles) Date : Inconnue

Après avoir assuré le support de No Man’s Sky, l’équipe de Hello Games se lance dans un nouveau pari ambitieux. Celui de produire un nouveau jeu en monde ouvert généré de manière procédurale avec Light No Fire, qui mettra l’accent sur le jeu en coopération. Entre de la chevauchée de dragons, du craft et de la survie ainsi que des combats à plusieurs, le pari semble ambitieux. Espérons un meilleur lancement que pour No Man’s Sky.

DLC Final Fantasy XVI

Plateforme : PS5

: PS5 Date : Premier DLC disponible, le second au printemps 2024

On ne les attendait pas si tôt étant donné que Square Enix nous avait assuré que le travail sur les DLC de Final Fantasy XVI n’avait pas commencé avant la sortie du jeu, et pourtant. Clive repart à l’aventure avec un premier DLC qui est maintenant disponible, tandis que le second arrivera au printemps. Des extensions qui se déroulent avant la fin du jeu, et qui semblent surtout être centrés sur les combats. Attention aux spoilers tout de même.

The Finals

Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : Disponible dès maintenant

On passera rapidement sur The Finals, qui est un FPS qu’on connaissait déjà et qui avait fait bonne impression sur sa dernière bêta. Rapide bande-annonce, mais surtout, petite surprise : le jeu est disponible là, dès maintenant. Le free-to-play a profité de la cérémonie pour faire une sortie surprise et il est possible de le télécharger gratuitement pour l’essayer sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Pour plus d’informations, sachez qu’on y a joué quelques heures en avant-première.

Baldur’s Gate 3

Plateforme : Xbox Series

: Xbox Series Date : Disponible dès maintenant

On aurait pu penser que l’annonce de la sortie de la version Xbox de Baldur’s Gate 3 soit révélée un peu plus en fanfare, mais elle a finalement été montrée entre deux coupures pub. L’important, c’est qu’elle est disponible dès maintenant.

Monster Hunter Wilds

Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 2025

La dernière annonce de la soirée concernait un jeu que l’on espérait voir, à savoir le nouveau Monster Hunter. Ce Monster Hunter Wilds a présenté un premier trailer impressionnant, avec une faune plus dense et la promesse d’un grand monde à explorer. Il faudra cependant attendre l’été 2024 pour en apprendre plus sur le jeu, étant donné qu’il sortira seulement en 2025. On sait aussi qu’il arrivera sur PC, PS5 et Xbox Series.

La cérémonie a donc réservé de belles surprises même s’il y avait forcément des absents de taille. Malgré les grandes annonces, on regrettera que la place laissée aux récompenses soit encore plus faible que les années précédentes, avec des speechs limités à 30 secondes seulement quand les stars d’Hollywood ou les amis de Geoff Keighley comme Kojima peuvent monopoliser la scène sans souci. Sans parler du fait que le présentateur n’a pas adressé un mot sur l’état de l’industrie en 2023. Les Game Awards sont certes une fête, mais apparaissent de plus en plus comme une jolie mascarade.