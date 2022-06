Flintlock: The Siege of Dawn

Flintlock: The Siege of Dawn est un action-RPG en monde ouvert développé par A44 Games et édité par Kepler Interactive. Dans ce titre, le joueur ou la joueuse incarne Nor Vanek, une guerrière membre de la Coalition. Accompagnée d'une étrange créature magique nommée Enki, ce personnage a pour mission d'en découdre avec les dieux qui règnent et menacent son monde tout en perçant à jour les secrets de la gigantesque Cité de l'Aube.