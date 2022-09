Rise of the Ronin

Rise of the Ronin est un action-RPG en monde ouvert que se situe durant les années 1860 au Japon, dans une période compliquée entre un peuple faisant face à plusieurs maladies et des dirigeants de plus en plus durs. On incarne ici un ronin, un guerrier sans maître, qui est libre de ses mouvements mais aussi de ses choix, ce qui veut dire que c'est au joueur de façonner son aventure. Les combats proposent plusieurs armes à manier, du katana à la baïonnette, tandis que l'exploration est encouragée avec un cheval ou même un engin ailé qui permet de planer.